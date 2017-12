Christer Nygren: Kommer Tamagotchi att ta hand om oss?

Den som drog på sig ansvar för det elektroniska husdjuret Tamagotchi 1997, när det utsågs till årets julklapp, vet vad det innebär. Och nu är det uppmärksamhetskrävande lilla monstret tillbaka, kanske mer hungrigt och skitnödigt än någonsin.

Då, för 20 år sedan, var de små pseudo-varelserna inhysta i en dosa kopplad till en nyckelring, men den uppdaterade version som nu lanserats går, i spelversionen, att sköta från mobilskärmen.

Förra gången det begav sig, köpte svenskarna en halv miljon exemplar, och gick med själ och hjärta in för att mata, tvätta och städa undan bajs; ett slags digitalt hemtjänstjobb. Tamagotchin dör uppenbarligen om man inte minutiöst sköter den.

Eder krönikör har aldrig tagit ansvar för en Tamagotchi, och kan således med snövitt samvete kosta på sig att raljera lite kring fenomenet.

I den mån det är något att raljera kring. När Tamagotchi lanserades världen runt på 1990-talet, dröjde det inte länge förrän hysterin nådde så långt att lärare i Hongkong förbjöd ungar från att ta med de pipande dosorna till skolan, eftersom undervisningen stördes för mycket, och utbildningsdepartementet i Fastlandskina varnade för att barnen blev ”för involverade i en emotionell värld skapad av elektroniska sällskapsdjur”.

Och nu, när Tamagotchi blir tillgänglig i mobilen, påminner det osökt om larmrapporter kring att ett ökande antal svenska skolelever får sin välbehövliga nattsömn rubbad av att dygnet runt känna pressen att vara uppkopplade och finnas tillgängliga för sms, mms, Facebook-uppdateringar och annat.

Det verkar finnas en bisarr, halvt omedveten mänsklig lockelse i att dra på sig mer bekymmer än man redan har. En ofrånkomlig effekt av ett samhälle uppbyggt kring skenande konsumtion, grupptryck och att rädsla att framstå som avvikande genom att inte göra som alla andra gör.

Nu har Tamagotchi-konceptet utvecklats till att det elektroniska husdjuret kan kittlas och på olika sätt förändras. Ett mobilspel, ”My Tamagotchin forever”, har redan släppts i Kanada, och lär nå Sverige nästa år.

Vem vet, med tanke på att hälften av alla jobb spås vara robotiserade/digitaliserade om 20 år, blir det kanske ombytta roller - att ett slags full size, tredimensionella Tamagotchi-robotar tar hand om oss människor, när vi blir skröpliga och i behov av hemtjänst.

Undertecknad lär vara avsomnad vid det laget, men kan föreställa sig en åldring framstapplande till lägenhetsdörren och med knarrig stämma få fram ett välkomnande:

”Tjena, Tama.”

By the way, kära läsare - kan ni vara säkra på att denna krönika, låt vara med min byline, inte är skriven av en textrobot?

christer.nygren@yahoo.com

