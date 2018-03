Christer Nygren: Takskottare i westernboots och utan livlina

Westernbootsen hade släta lädersulor, och enda greppet om den isiga takplåten utgjordes av de fem centimeter höga spanska klackarna som kunde tänkas haka tag lite.

Veteranen släppte från sig ett kort, skarpt schäfferskall till skratt, när jag förhörde mig om var livlinorna fanns.

”Använd översta våningen, pojk. Huvet. Om du står på arslet över takkanten med ett rep kring midjan, riskerar du att bli avklippt på mitten och landa i två delar i stället för en.”

Han skvalpade med innehållet i en klassisk skotskrutig kaffetermos.

”Här - ta en kask så får du en mer filosofisk syn på riskbilden.”

Faktum var att de två veteraner som ingick i snöröjningsteamet fokuserat intresset på kaffekaskandet och lämnat skottandet till mig och min kompis. De följde oss med ett kisande, roat uttryck i blodsprängda ögon, och jag fick en obehaglig, troligen inte helt omotiverad känsla av att de diskret slagit vad om vem av oss som först skulle försvinna över takkanten och göra en dubbel mollbergare de fem–sex våningarna ned till gatan.

Yes, kära läsare, eder krönikör har faktiskt, låt vara bara för en enda svindlande vecka, befunnit sig i snösvängen. Vi pratar tidigt 1970-tal, och en då kring 17-årig Nygren som tillsammans med tidigare nämnde kompis antingen nappade på en radannons i ST typ TAKSKOTTARE SÖKES, eller via djungeltelegrafen (eller snarare Antarktistelegrafen; det var även då en seriöst snörik vinter) hört talas om akut behov av snöbekämpare i Sundsvalls city. Lika med de arkitektoniskt fantasifullt vinklade, inte ens sommartid westernboots-vänliga kopparplåtklädda taken i Stenstan.

Om någon källkritisk läsare undrar varför undertecknad inte valt något vettigare på fötterna, är det enkla svaret att jag bara hade två par skor – och det andra paret var om möjligt ännu mer halsulade myggjagare. (Till skillnad mot i dag, var trottoarerna på den tiden både välplogade och generöst strösslade med grus.)

Att det visade sig vara svart betalt för det vita jobbet, innebar att uppdraget knappast omfattades av arbetsmarknadens rådande olycksfallsförsäkringar.

Vi gled som Disney-Bambis över takplåtarna, idogt och med stigande nihilism nedskyfflande det vita guldet. Enbart ungdomligt oförstånd förklarar att vi inte bad de kaffekaskande kollegorna fara och flyga och kravlade tillbaka mot takluckorna och den relativa säkerheten på gatunivå.

Nå, eder krönikör överlevde uppenbarligen takskottaräventyret, även om han utan överdrift kan känna en lättare yrsel vid blotta minnet och, som ett slags icke bleknad posttraumatisk effekt, inte med självsäker nonchalans ens klättrar upp på en pinnstol.

