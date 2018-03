Elin Bergström: Helt sjukt hur jobbigt det kan bli att ha semester

Vi tyckte att det var så himla smart och genomtänkt. Att det passade perfekt och inte kunde komma lägligare. En resa till Ungern! Danne och jag skulle äntligen få testa det där med att åka bort tillsammans längre än tre dagar. Och det skulle gå så bra för det fanns ju inget att oroa sig för! Lagom långt bort, rätt årstid och allt arrangerat av folk som varit med förr och som vet hur en slipsten ska dras. Dessutom var det en resa med bondetema och det innebar ju dels att vi skulle resa med likasinnade och dels att vi skulle känna oss trygga eftersom det inte blir ett alltför stort avsteg från vår vardag.

Vi bestämde oss för flera månader sedan och då kändes det som att det fanns oändligt med tid att förbereda allt. Och hur mycket kunde det egentligen vara att förbereda när allt kom omkring? I slutet av mars. Perfekt. Vintern skulle vara på upphällningen och våren ännu inte flåsandes oss i hasorna. Inga frusna vattenkoppar, ingen snöröjning och inget begynnande vårbruk att stressa inför. Bara för duktigt folk att ta hand om gården och djuren i mindre än en vecka. Det kunde väl inte vara några problem?!

Varför kan vi inte bara slappna av och åka!? Skärpa till oss och tänka att allt löser sig?

Jo, just nu är det stora problem kan jag lova. Det är fortfarande vinter deluxe, en av våra traktorer har kastat in handduken, en annan är bråkig och opålitlig och vi har ungefär fyrtiosjutusen saker att göra innan vi ska åka. Dessutom har man ju den vanliga stressen inför att åka bort. Den som gör att man vill ha precis allting perfekt innan man far. Som att man måste förbereda sitt eventuella frånfälle bara för att man ska vara hemifrån ett par dagar. Det ska vara rent och snyggt överallt, helst även i skrubbar och skåp. Alla papper i perfekt ordning på kontoret, maskinerna nyservade, kalvarna ryktade och helst ett uppdaterat testamente i någon skrivbordslåda.

Varför kan vi inte bara slappna av och åka!? Skärpa till oss och tänka att allt löser sig? Inse att det inte rör sig om en tremånaders tripp till Nya Zeeland utan en kortare studieresa ett par ynkliga flygtimmar hemifrån?

Till slut blir det nästan inte roligt längre. Man stressar och springer från det ena till det andra och det känns nästan bara jobbigt att åka. Man inser att man nog har seriösa problem av något slag! Sjukliga kontrollbehov? Total orutin när det gäller ledighet? Någon sorts företagarfeber? Eller kanske en djurhållar-åkomma?

Finns det fler som är så här? Snälla säg att det inte bara är jag och min stackars man!

När den här krönikan kommer ut är det helg och förhoppningsvis är vi verkligen i Budapest då. Jag törs inte hoppas för mycket men tänk om allt är lugnt och harmoniskt och vi har släppt taget och befinner oss i ljuvlig ledighet! Vad fint det skulle vara! Och vilken bra övning för två stressade kontrollfreaks!

