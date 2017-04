En förare på Bergkvarabuss varnade om olycksbussens skick innan avfärd

Torsdagen innan avfärd var bussen i fråga på service i Varberg för att under fredagen köras till Skene. Den förare som körde bussen mellan Varberg och Skene påpekade att något inte var som det skulle med bussen varpå den togs in på verkstad i Skene, skriver Bergkvarabuss i ett pressmeddelande. Enligt Aftonbladet ska bussen ha krängt i sidled under körning mellan 70 och 80 kilometer i timmen.

Efter en kontroll i Skene och provkörning av "en vid busstypen van förare" godkändes bussen och fick därefter framföras. Vid den provkörningen kunde inga fel konstateras enligt bussbolagets pressmeddelande.

Just nu meddelar Bergkvarabuss att de avvaktar ytterligare uttalanden i media tills resultaten av utredningen är kända.

Här följer vår bevakning i sammanfattning:

Söndag

7.22 : Nära 60 ungdomar i bussolycka i Härjedalen – flera skadade

9.15: E45 avstängd mellan Sveg och Mora

9.22: Live från olycksplatsen med vår reporter Mikael Andersson - se repris här

10.43: Bussolyckan: Kriscenter upprättat i Sveg – hjälper de lätt skadade

11.10: Tre döda och sex allvarligt skadade efter bussolyckan i Härjedalen

11.11: Region JH: Tre omkomna - vi sände live med anledning av olyckan

11.22: Orsaken till bussolyckan ska utredas: "Vi ska titta på vägförhållande, fordon och förare"

11.33: Stefan Löfven om bussolyckan i Härjedalen: "Det lämnar mig och hela landet i sorg"

11.54: Regionen: Så många vårdas i Östersund efter olyckan

12.03: Bussbolaget: "Det är en rutinerad chaufför som är van att köra långa sträckor"

12.46: Olycksbussen bärgad

13.49: Brandmannen Peter om bussolyckan: ”Det var i princip som en krigsskadeplats” (+)

14.06: Starka reaktioner efter bussolyckan: ”En mörk dag”

15.38: Reporter Mikael Andersson var tidigt framme vid olycksplatsen. Det här är hans ord om den tragiska händelsen.'

20.45: Skolresan som fick ett tragiskt slut – sammanfattning av dödsolyckan

21.47: Härjedalens kommunalråd om olyckan: "En fullkomlig tragedi"

23.03: Östersund Basket ordnade husrum till anhöriga efter dödsolyckan i Härjedalen

Måndag

7.36: Experter vill se över regler för bälte i bussar rapporterar Dagens Eko

9.15: Elva kvar på Östersunds sjukhus – fem personer opererade för sina skador

9.20: Alla omkomna i bussolyckan i Härjedalen var barn

10.25: Tekniker undersöker olycksplatsen utanför Sveg

15.13: Bussolyckan utanför Sveg: Sju kvar på Östersunds sjukhus – i Uppsala kämpar 14-åring för sitt liv

15.52: E45 öppnar igen efter bussolyckan utanför Sveg – utredningen fortsätter

Tisdag

5.30: Nolervik: Tung stämning i Sveg dagen efter – Polisen: "Det är surrealistiskt"

9.15 Polisens nästa steg i utredningen av bussolyckan: "Ska i detalj gå igenom bussen och dess skick"

15.21: 83 olyckor på E 45:an i Härjedalen de senaste åren

18.42: När räddningsarbetet var över släppte alla spänningar – hör Pärra berätta om känslorna

20.40: Polisen varnar för falska insamlingar efter bussolyckan utanför Sveg

Onsdag:

08.46: Busschauffören ska delges misstanke om brott

11.02: Åklagaren om misstankarna mot busschauffören: ”Jag vill höra honom så snart som möjligt”

14.35: Statens haverikommission utreder bussolyckan i Härjedalen

15:12: Bussolyckan: Fackförbund stämmer bussbolaget