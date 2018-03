Gästkrönikören: Kalla mig inte svart – varför är det så populärt att dela in oss i färger?

På senare tid så har jag förstått att jag är av en annan sort.

Det har nämligen på det senaste blivit väldigt populärt att dela in människor i färger.

Nämligen svart och vitt. Men vad gör det med oss, egentligen?

Tills för några år sedan har begreppen svart och vitt när det benämns hudfärg uteslutits.

Men när jag nu bläddrar i Aftonbladet och många andra tidningar eller ser på tv-kanaler så har det blivit omåttligt populärt att dra upp om personen är vit eller av annan hudfärg.

Är personen inte vit, ja då är den helt enkelt, svart.

Jag hade inte brytt mig, om inte det där med färgerna hade en över- och underordning.

Det är den vita normen som har myntat detta begrepp och jag minns när jag av mina föräldrars vänner fick höra att jag var färgad. Jag förstod redan då, som tioåring att det var inte lika bra som att vara vit.

Inte heller nu, många år senare slipper jag undan det där med rasindelning.

Min vän skriker när han ser på tv:

- Kolla negern!

Det kommer så automatiskt. Varken han eller jag hinner tänka innan det har sluppit ut.

- Men du är ju inte det, säger han sedan när han ser min sårade min.

Nej, jag slipper vara neger den här gången. För vi är vänner och då gäller det ju inte mig. Det där N-ordet.

I USA för inte så länge sedan så bestämde hudtonen vem du fick sitta bredvid i bussen. Men vardagsrasismen flödar också här och nu, vilket många med mörkare hudton kan berätta om. I kassakön, kontakter med myndigheter. Inget uttalat, men med blickar och nonchalans.

På tv går det en amerikansk halvkass film. Om det överhuvudtaget är några mörka skådespelare med så håller de sig till sin egen färgskala när kommer till kärlek.

Jag har slutat att hoppas. Jag vet att den mörka killen kommer att möta en kvinna med sin egen hudfärg. Det är så förutsägbart att jag måste byta kanal för att inte storkna.

Bokmärkesänglar med mörk hudton fanns aldrig när jag växte upp. Jag fick aldrig identifiera mig med min hudfärg.

Men okej, allt är inte svart. När jag blev några år äldre kom det fantastiska med musiken. Och förebilderna med den. Bob Marley, Snap! Dr Alban och Leila K.

Så jag ska inte bara klaga. Vi är inte där än.

Men det kommer.

Eller som Snap! sjunger i ”Colour Of Love”:

”Colour stripped off predjudice

None of the above is on my love list

So friar my man to understand if yoy will

There´s no colour of love - so chill, chill, chill”

Cecilia Nilsson

Fakta: Cecilia Nilsson

Ålder: 42 år

Bor: I Granlo, Sundsvall

Sysselsättning: Konstnär

