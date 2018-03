Kicki Gustafsson: Det är aldrig försent att hitta nya sätt att träna

Hur gör man om man vill konditionsträna så att man faktiskt blir svettig, men är ägare av ett högerben som passerat bäst före-datum?

Raska långpromenader är liksom inte ett alternativ längre, och att springa fungerar bara nattetid i drömmarna (där jag för övrigt också kan dansa schottis, gå i högklackade skor samt skutta fram med hoppsasteg).

Konditionsträning är ju inte bara bra för att man så småningom orkar mer och får starkare hjärta; en förhöjd puls ökar blodgenomströmningen i hela kroppen, vilket är väldigt bra för hjärnan också, och faktiskt kan förbättra minnet! Glöm det där med att lösa korsord – det enda hjärnan tränar på då är att lösa korsord, inget annat.

Så vad göra?

• Längdskidåkning är en av våra nyttigaste motionsformer, men den har aldrig tjusat mig. Senaste gången jag stod på ett par längdskidor? Oklart, men mest troligt är det så långt tillbaka som 1989.

• Motionscykel? Tråkigare än att se målarfärg torka!

• Crosstrainer? Fruktansvärt jobbigt redan efter 8 sekunder, plus stor risk att man (jag) snubblar och trasslar in sig bland rörliga trappsteg och spakar.

• Simma? Ja, jo, men det är bökigt och stökigt innan man väl är i bassängen, man blir blöt överallt, det stinker klor och hela aktiviteten, från det att man går in i badhuset tills att man är ute igen, tar helt enkelt för lång tid.

• Gå på löpband? Kan som sagt inte hålla någon vidare hastighet längre, vilket gör en ganska tråkig aktivitet ännu tråkigare.

Vid ett besök hos min sjukgymnast fick jag förslaget att sätta mig i en roddmaskin.

Roddmaskin? Moi? Det var en kombination av människa och redskap som jag över huvud taget aldrig reflekterat över.

Visst hade jag sett vältränade personer ro som galärslavar på gymmet där jag är medlem, men rultiga små gummor av min typ lyste med sin frånvaro. Det kanske såg enkelt ut, men säkert var det så att bara de med absolut perfekt teknik kunde bemästra en roddmaskin. Man borde nog kunna vara en som kunde ge Petter Northug en match.

Jag var med andra ord oerhörd skeptisk när jag satte mig på den rörliga sitsen och spände fast fötterna i fotplattorna.

Det visade sig väldigt snabbt att det inte alls var särskilt svårt att ro. Det var till och med ganska givet hur man skulle göra – armar och ben skötte sysslan rent intuitivt, och ingen var mer häpen än jag. Varför hade ingen sagt nåt?

Det är ganska svårt att göra riktigt tokfel när man tränar med en roddmaskin. Man kan visserligen runda ryggen för mycket så att belastar fel och får ont, och armbågarna ska inte sticka ut utan hållas intill kroppen, men annars är det inte så mycket.

Risken för skador är minimal, om man inte glömmer bort att fötterna sitter fast och plötsligt försöker kliva av i hög hastighet.

En roddmaskin tränar dessutom hela kroppen, inte bara benen, även om det för det mesta är de som jobbar mest. Men om man koncentrerar sig riktigt ordentligt kan man även låta armarna ta i mest, och sitter man med överkroppen rak inser man att bålen måste vara aktiverad hela tiden.

Om man inte tar i för kung och fosterland utan satsar på en lugn, jämn rytm, kommer man ganska snart in i ett närmast meditativt tillstånd – tänk mindfulness. Även själen får sitt! Vem hade kunnat ana?

Jag är numera en person som inte bara tränar med roddmaskin, jag är även en person som äger en roddmaskin. När barn växer upp och flyttar hemifrån öppnar sig nämligen tidigare ockuperade ytor i hemmet, där en träningsmaskin kan passa in alldeles förträffligt.

En oväntad fördel med att träna hemma är att man kan ge fritt spelrum för den inneboende träningsinstruktör som man inte visste att man hade bakom bröstbenet.

När jag testade att intervallträna till bra musik i hörlurarna, började jag sjunga med för full hals, men snabbt förvandlades jag till någon sorts amerikansk "drill sergant" som i stället ropade ut instruktioner till en inbillad grupp: Come on, give it all you've got! You can do it! Fifteen seconds more, don't slow down yet! Give 'em hell!

Och det märkliga är att det funkar! Jag tar i väldigt mycket mer än på gymmet, och dessutom är det så tossigt att det blir roligt. Jag blir min egen Jane Fonda, som ju sålt miljoners miljoner av sina träningsvideor för hemmabruk.

Det är med andra ord aldrig försent att hitta nya sätt att träna. Kan jag, kan du!

