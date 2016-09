Lika stora – men ändå två helt olika mynt

Tar upp några överblivna enkronor i fickan och tittar av en händelse på mynten, som jag brukar göra ibland, för att se vilken årgång det är. Om det är någon gammal krona som kanske ska läggas åt sidan …

Då ser jag att det slunkit med två amerikanska quarter dollar, det vill säga en fjärdedels dollar, som måste ha slunkit med sedan min senaste resa till USA. Lika stora, men med ett helt annat budskap. Som väcker tankar.

På den svenska kronan, prydd med Kung Carl XI Gustafs nuna, står att läsa: För Sverige i tiden. På den amerikanska kvartsdollarn finns också ett huvud. Under ordet Liberty (frihet) ser vi profilen av George Washington och så den där lilla, men icke desto minde betydelsefulla meningen i sammanhanget: In God we trust.

Det är likadant med de små centsmynten med Abraham Lincoln på. In God we trust.

Vi sätter vårt hopp till Gud.

Kan ni tänka er den meningen på ett svenskt mynt?

Nej, och ändå följer vi det amerikanska presidentvalet med ett helt annat intresse än de flesta andra politiska val utanför Sverige. Och de amerikanska trenderna och influenserna har i mer än 100 år präglat livet också på den här sidan Atlanten.

Vi fascineras av den amerikanska drömmen, konstaterar samtidigt att synen på skatter och offentlig sektor är väldigt annorlunda och samtidigt reagerar vi över vapenlagar och en nationalism, som väcker känslor.

New York har för många unga människor blivit samma måste-besökas-resmål som London var för 4050 år sedan.

Men. In God we trust?

Jag har personligen inga problem med budskapet i sig, men att se det tryckt på ett mynt från detta jätteland som betonar frihet i alla lägen. Även religionsfrihet, förstås, med en ekonomi betraktad som världens största …

Där blir avståndet plötsligt avgrundslikt. Det är möjligt att en och annan hävdar att Gud är densamme, oavsett vilken religion och trosinriktning man anser sig tillhöra, men med resan till North Carolina med den gospelkör jag tillhör i färskt minne är jag övertygad om att det är ur kristen-heten budskapet mejslats fram. Engagemanget i och kring kyrkorna är nämligen precis så stort i framför allt södern, som vi läst och sett i böcker och filmer.

Överdrivet? Otidsenligt?

Nja, men det beror ju på hur man ser på livet, tiden och världen.

Jag tror ingen i USA skulle gå in i en kyrka utan att tro eller förvänta sig att möta någon form av kristet budskap. Ett ord, en välsignelse, en psalm eller en annan sång med tydlig karaktär.

Än mindre skulle någon ens komma på tanken att hålla en skolavslutning i en kyrka och låtsas som om man håller till i någon annan lokal, vilken som helst.

Där tror jag till och med Trump och Clinton är överens.

