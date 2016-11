Har ni rört klart i grytan nu?

Det finns sådant som jag nog aldrig riktigt kommer att förstå mig på. Som varför man knyter knuten på skorna innanför plösen, eller som varför man inte har skohorn i provrum, eller ni som inte tar bort luddet från luddfiltret, eller hur en sexistisk, rasistiskt rikspajas blir USA:s nästa president. Men till min förvåning, verkar jag vara ensam om densamma, för runt om hör jag hur man ifrågasätter chocken över Trumps seger, som att den för dem, varit given. Men det kan väl inte bara vara jag som anser att det är ofattbart. Det kan väl inte bara vara jag som hade högre tankar om majoriteten av USA:s innevånare. Det kan väl inte bara vara jag som på något sätt vilade mig mot tanken om att riktigt så illa, kan det väl ändå inte gå. Jag åtminstone, är chockad.

Jag är chockad över att majoriteten röstar för rätten att inskränka på kvinnors rättigheter att bestämma över sina egna kroppar. Jag är chockad över att majoriteten röstar för en människa som tror att muslimer är roten till allt ont. Jag är chockad över att majoriteten röstar för att bygga någon slags modern Berlin-mur mot Mexico, som att USA:s alla problem shippas i banankartonger från Mexico. Jag är chockad. Och jag slås av en känsla av déjá vu – gränskontroller, islamofobi och diskriminering mot kvinnor.

Det faller naturligt att dra paralleller mellan valet i staterna och de senaste två riksdagsvalen i Sverige. Trots att jag inte tror att han kan eller kommer att sätta verk i de luftslott, eller murar, han byggt upp under sitt kampanjande är symbolen av hans seger ändock ett kolossalt nederlag för kampen mot en jämställd värld. Känslan var densamma när SD 2010 röstades in i riksdagen. För att fyra år senare blir Sveriges tredje största parti. Och denna gång, liksom 2010, hör jag någon slänga sig med uttrycket om att röra om i grytan. "Det är väl bra att någon kommer in och rör om i grytan lite", säger man och syftar på Trumps utstickande, inhumana politik där grytan är en metafor av samhället. Samma gryta som man ville röra om i när man röstade in rasister i den svenska riksdagen. Och då, som nu, menade man att "jag är inte rasist men, jag röstar på SD och Jimmie Åkesson för att jag vill röra om grytan lite". Sedan brände sympatisörerna, med partiets hjälp asylboenden, kallade de barn som låg döda längs Medelhavets stränder för skäggbarn, höll våldsamma nazi-demonstrationer, en så sent som i förra veckan, svingade svärd inne i en skola och järnrör på Kungsgatan. Och jag undrade osökt då, som jag undrar i dag, har ni rört klart nu?

Deniz Fryksell

Tror att jänkarna om fyra år kommer att vilja kamma över Trump-tiden.

