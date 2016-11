Ingen dans kring granen (i år, heller)

Emma, 89, på ett äldreboende, kisar ut genom fönstret mot första snön som faller, blir högst ofrivilligt påmind om att det bara är sex veckor kvar till jul och undrar om hon, som i fjol, kommer att somna runt halv sju på julaftonskvällen, efter ytterligare en dos lugnande.

Anders, 35, ungkarl, noll nära anhöriga, blickar också ut mot snöfallet och blir påmind om den icke avlägsna julen och förutsätter att han upprätthåller traditionen att porrsurfa sig genom helgen. Julmaten kommer att bestå av Abba inlagd sill och färdigskivad butiksgratinerad skinka, nersköljd med Carlsberg Sort Guld. Anders antar att han lär ta supar ur ett helrör Absolut vodka, inmundigade direkt ur flaskan, stående vid den öppna kylskåpsdörren, precis som hans farsa gjort på den tiden han inte låg six feet under.

Nytt inför den här julen är att han investerat i en 55-tums LG-teve på Elgiganten i Birsta – 599 spänn i månaden i 10 månader. Så Anders överväger för första gången på minst ett decennium att ägna ett halvt öga till Kalle Anka klockan 15, eftersom det möjligen kan bli en större upplevelse jämfört med Philips 20-tummaren han fått nöja sig med tidigare. Porrsurfningen, om han lyckas få i gång tevens webbläsare, kan också bli en betydligt större upplevelse än med paddan.

Oscar, 16, har vant sig vid och skiter basically i att pappan träffat en ny tjej och, för tredje julen i rad, tänker tillbringa helgen med henne och hennes två ungar och att det är osäkert om han ens har möjlighet att svänga förbi med en julklapp. Who needs the motherfucker, anyway?

För två jular sedan, 2014, hade Emma inte behövt slockna omtöcknad vid halv sju på julaftonskvällen. I hissen, på väg ner för att peta i sig sin jultallrik, hade hon fått sällskap av en nyinflyttad karl som suttit i rullstol och med vad hon uppfattat som naturlig, chosefri charm presenterat sig. Det hade fallit sig så att de ätit tillsammans och att han sedan följt med till henne och de suttit och pratat till julaftonen slagit över i juldag.

Han hade kommenterat att hon verkat så pigg och levnadsglad, vilket varit mer än vad läkarna smickrat henne med.

Tyvärr hade han avlidit bara några veckor och träffar senare. Emma hade inte sett till honom, tolkat frånvaron som att han tappat intresset för henne, tills hon fått veta att han en kväll somnat för att aldrig vakna. Då hade begravningen redan skett, i vad hon antar varit stillhet, utan en annons och möjligen ingen, allra minst hon, närvarande.

Emma hade tagit upp det nästa gång hon träffat läkaren, och fått ett nytt preparat utskrivit för att underlätta förlusten av den ende vän hon haft på äldreboendet.

Christer Nygren

christer.nygren@yahoo.se

