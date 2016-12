När de har drömmar - ska vi släcka dem då?

Små frenetiskt suddande barn. Det är vad jag ser framför mig. Hur de gnuggar så hårt så att papperet smular sig. I stället för blygsamma blyertsstreck blir det bara håligheter kvar på det vita blanka arket som längtar efter att få fyllas med färg.

Jag väntar alltså på ett tv-program där vi får se små skissande, målande, knådande barn som anstränger sig till det yttersta, bara för att sedan kanske göra en tavla. Bara för att vuxna programmakare gärna målar in folk i ett hörn. För det här konceptet är väl den naturliga följden nu, när vi vecka efter vecka har fått följa deltagarna i serien Konstnärsdrömmen? Som sprack, skulle man kunna lägga till, med tanke på dem som har fått lämna programmet.

Men vi kan ta det från början. De flesta minns nog diskussionerna när Expedition: Robinson hade premiär för 20 år sedan. Tittare rasade mot utröstningarna och elakheterna i programmet och krävde att det skulle läggas ner. Numera fylls tv-tablåerna av den sortens serier. De formligen sköljer över oss. Vi har flickorna med modelldrömmar. De som förs in i strålkastarljuset, som sedan släcks, eftersom blicken är för vag och utstrålningen aningen för svag. Vi har ungdomarna som stängs in i gigantiska kåkar med reglade dörrar, eller som förs till exotiska badparadis, där de serveras mängder med alkohol, bara för att tv-teamet ska kunna följa dem genom husen, in i rusen, in under lakanen och när de grupperar sig, lierar sig och börjar baktala varandra. Och som sedan zoomar in dem när de röstas ut, en efter en.

Efter tävlingar i överlevnadskonst, musik och dans, fortsatte det med matlagning, bakning och parbildning, och nu har utröstningstrenden nått konsten. Fast än så länge är det förstås bara vuxna med sinne för färg och form som hissas och dissas på bästa sändningstid. Än, alltså.

Och hemma i soffhörnet sitter jag och yngsten och hundra tusentals andra och hör hur jurymedlemmar sågar människor som vågar. Många av oss har nog blivit mindre känsliga. Vid långdragen nötning blir man ju mer hårdhudad. Eller så är det något som brister.

Vill vi inte att alla ska få känna att livet är fullt av möjligheter? Att framtiden breder ut sig och att den som siktar högt kan nå hur långt som helst. Eller i alla fall till trädtopparna.

Ja, ni fattar. Jag avskyr utröstningsprogram. Nog är det sorgligt att vi matas med förklaringar om varför människor ratas. Unga ska inte tystas och tas ner på jorden och de ska inte behöva sudda bort linjerna de just har börjat skissa på. De ska inte berövas drömmen de vill nå eller tvingas vända när de har hittat en väg som de vill gå.

För alla som följer programmen står det klart att även den som inte håller måttet är en del av dramaturgin. Att det skapar rädsla och släcker drömmar borde väl vara uppenbart för de som står för regin?

Läs fler av Katarinas krönikor:

► Barnen saknar skuld - men vi har skyldigheter

► Efter alla skrävliga män vi haft måste vi tro på kvinnors kraft

► Vintern sladdar in och jag vill vara liten igen.

► Tänk om jag glömmer de sista dyrbara orden.