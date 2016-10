Renaste formen av kärlek är den utan baktanke

Trädens ståtliga gröna krona byts sakta och långsamt ut mot skiftande varma toner som ersätter värmen i luften och balanserar ut de kalla vindarna.

Övermaktens penseldrag över vår fina livstavla skapar magi, ett hav av orangeröda blad som vaggar ner långsamt med hjälp av blåstens omfamning.

Det är något speciellt med hösten, jag går ner i varv och bara låter mig förföras av skönheten som skapas framför mina steg genom allén.

Visst älskar vi alla att burra in oss i en stor halsduk, sparka på lite vackra löv, komma in till en kopp te och tända lite stearinljus hemma. Det skapas små stunder där man bara släpper ner bröstkorgen, andas ut och är tacksam över allt och inget.

Likt årstider har våra liv olika skeden som har sin charm men också sina motgångar. Men om jag fokuserar på sjunkande temperaturen går jag miste om höstens vackra färger.

Just nu sker det mycket omkring mig, jag har äran att vara omringad av alla åldrar och olika kulturer men framförallt omringad av sån villkorslös kärlek. Livet ger och livet tar. Men på något vis skapas en balans hela tiden.

Jag vet bara en sak, att inget sker i repris, varje blad har sin form och sin färg. Så allt vi möter behöver bemötas. Likt balansen som naturen skapar och som vi så älskar kräver relationer balans. Ett givande och tagande. Relationer, vänskap, kollegor, syskon, familj & respektive behöver tas hand om med omsorg så att när kalla vindar och motgångar kommer har man skapat en djuprotad värme som håller om oss likt halsduken som omfamnar oss genom höstkylan.

Jag har under en längre period nu skådat andra genomföra goda handlingar utan ett uns av egenvinning, människor som utan att tänka; vad kommer jag tjäna på att göra henne lycklig, bara funnits där. Och jag kan lova att för varje handling stärks band och kärleken växer. Jag har aldrig under mitt liv varit så övertygad som jag är just nu att det enda som man kan spendera hej vilt och bli rikare på är kärlek.

Märk mina ord, jag lovar att älska villkorslöst för det är enda sättet att älska, den renaste formen av kärlek är den utan baktanke.

Sanaz Tarlani

ST-krönikör och jurist med Sundsvalls­rötter.

info@sanazjuristfirma.se

► Förlorare skakar hand – vinnare skriver avtal

► Olympiska gudinnor res er brinnande fana

► Vårdnadstvister – ditt eller mitt barn

► Lyckans mentala palats byggs upp av din omgivning

► Ett sprittande uppvaknande mitt i nedräkningen av livet

► Snälla, visa mig en ledare som enar folket och kan visa oss vägen