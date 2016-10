Utanför nätverket – det är där det händer

De plöjer genom lövhögarna. Tumlar runt i gulnat gräs. De rusar mot varandra, girar och den ena börjar jaga den andra. Om hundar kunde skratta och gråta, i stället för skälla och gnälla, skulle de troligen kikna av skratt nu. Det är ett socialt spel av finaste sort. Ingen väljs in och ingen väljs bort.

När jag står och ser på den lekfulla urladdningen kommer jag att tänka på något som en kvinna sa till mig nyligen: "Jag älskar att nätverka och jag är bra på det", sa hon. Trots att jag vet att hon kan lysa upp ett helt rum var det något inom mig som protesterade. Den sortens nätverk hon pratar om är ju så begränsade. De är ämnade för en så liten krets, inom vilken alla är så rörande överens. De bara göder och föder varandras åsikter, insikter, visioner och ambitioner.

Jag pratade förresten med en annan kvinna om det här. Om att "nätverka" har blivit ett modeord. När det startas grupper på sociala medier och inom olika intressesfärer eller branscher lockar man med att det är det oslagbara tillfället för nätverkande.

"Men ett nätverk i dag är lite som gamla tiders ordenssällskap. Man blir inbjuden för att man passar in och på andra sidan valbarhetsgränsen står alla som inte blir invalda", förklarade den klarsynta.

Och hon har en poäng. Det är som om vi blir allt mer uppdelade. Redan när ungarna ska börja på dagis väljer föräldrarna vilken krets de ska tillhöra. En del barn väljs till och med ut, eftersom det kan finnas mammor och pappor som vill ha med det nya barnet i sin unges grupp. Sedan fortsätter det så, genom skolan, in i gymnasieföreningen och så småningom även i yrkeslivet.

Men så har det väl alltid varit, tänker ni. Och det har det kanske. Nätverk har bildats i alla tider. En del har upplösts, andra har slagits ihop och växt sig starka. Ibland på gott och ibland på ont, hävdar jag, med vår tids politiska polarisering och religionskrig i åtanke.

Och att nätverka måste väl vara hur enkelt som helst. Att fiska i kända vatten är ju så förutsägbart, inte minst för att alla som sedan plaskar omkring i samma pöl tänker likadant. Det är ju bekvämt med det som känns bekant. Fast tänk om det är när man kastar ut metspöet i nya vattendrag som det händer något? För det är väl när man fångar det svårfångade man lär sig nya saker och på riktigt får använda hjärna, hjärta och gälar.

Mitt fyrbenta sällskap bildar nya nätverk hela tiden. Inte sällan sker det under frostnupna morgnar vid Grevebäcken. Dit går vi när vi vill vädra morgonluft och där möts svansviftare av alla sorter. De har olika färger och former och de vet just ingenting om mänskliga koder och normer.

Nätverk är något oslagbart, men bara när det är tillåtande och alla vill varandra väl. Det vet ju varenda skällande, gnällande själ.

Läs fler krönikor av Katarina:

► Vintern sladdar in och jag vill vara liten igen

► Tänk om jag glömmer de sista dyrbara orden.

► Hej datorn – tanten är tillbaka!

► Vad bär körsbärsträdet på för hemlighet?