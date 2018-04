Robin Brinck: Fimbulvintern är över – ändå tänker jag på undergången

Sedan urminnes tider har människan väntat på undergången. Faktum är att det i de flesta religioner hägrar någon slags apokalyptisk händelse vid horisontens rand. En händelse så omfattande att den skulle sätta en stor punkt på den långa berättelsen som vi kallar livet.

En klassiker är asatrons Ragnarök. Det första tecknet på att undergången nalkas är fimbulvintern – den mäktiga kylan som håller i sig för alltid. Skymtar vi sedan en båt timrad av döda mäns naglar och en jätteorm som slingrar sig upp ur havets djup så är vi minst sagt illa ute.

De var ju lite knasiga, vikingarna.

Tack vare det fina som kallas för skrift, något som du passande nog tar del av just nu, kan vi blicka tillbaka i historien och se olika mönster. Någon i varje generation har förutspått att världen kommer att gå under någon gång under just deras livstid. I flera fall har domedagsprofeterna erkänt att de räknat fel och sedan satt ett nytt datum – som också var fel.

Det blir snabbt fånigt om man tänker på hela konceptet med undergången. Liv har funnits i olika former på jorden i omkring tre och en halv miljarder år. Hur egoistiskt är det då att tro att det är just vi som kommer vara med om undergången? Det verkar nästan finnas en pervers längtan efter den i människan.

Inom hinduismen, exempelvis, pratar man om fyra tidsåldrar där människans moraliska förfall gradvis kommer att leda till universums upplösning. De flesta är överens om att vi lever i den sista av de fyra erorna.

Så klart.

Om du snattade godis på affären när du var yngre så bör du alltså vara medveten om att du har påskyndat förintelsen av två triljoner (2 000 000 000 000 000 000) galaxer som vardera innehåller hundra miljarder (100 000 000 000) stjärnor.

Du kan skaka på huvudet, men när 16 262 personer i 20 olika länder fick frågan om de tror att undergången är nära så svarade omkring tio procent att den är det. Det är fullkomligt absurt – men samtidigt förstår jag känslan. Ibland känner även jag att allt håller på att ta slut. Det kan kännas som om allt jag gör inte spelar någon roll. I slutändan är sekunderna, minuterna och timmarna i mitt liv bara lånade.

Det gäller att lägga sitt ego på hyllan en liten stund för att inse att det inte finns någon övernaturlig kraft som är ute efter att straffa oss. I mitt fall är det snarare en annalkande 30-årskris och en jävligt lång vinter som fått mig på domedagshumör.

Men snart är det sommar igen och det är ganska svårt att grubbla över domedagen samtidigt som man äter jordgubbar i solen.

