Robin Brinck: När trasor inte får vara trasor längre har det gått för långt

Krigsherrar härjar och glaciärerna smälter. Slemmiga gubbar klämmer och där ute är allt kolsvart, blött och kallt nästan hela tiden. Och en dag om några miljarder år kommer solen att svälla tills den har slukat allt som någonsin har betytt något för oss. Men det spelar ju ingen roll för då finns ingen av oss kvar. Det påminner mig om att jag snart levt halva mitt korta liv, om jag har tur. Om jag har otur har jag snart levt hela.

Det är sådana saker jag borde bli upprörd över. Men i stället vandrar min blick till små sammansatta ord på städavdelningens hyllor i matbutiken.

Jag läser ”diskdukar”, ”hushållsdukar” och ”rengöringsdukar” under de färgglada produkterna.

Allt jag vill ha är vanliga disktrasor, men av någon anledning är det inte fint nog. Förmodligen är det så enkelt att någon marknadsavdelning någonstans har bestämt att ”disktrasa” låter smutsigt och billigt – ”diskduk” låter exklusivt och prisvärt.

För några år sedan stötte jag på något liknande: En snabbmatsrestaurang i stan sökte någon som kunde extraknäcka som städare. Men det var inte det man skrev i platsannonsen. Titeln man hade valt var lokalkosmetolog. Personen skulle dessutom ha några års erfarenhet av hygientekniskt arbete.

Om de inte ville använda ordet städare, vilket jag inte förstår varför det skulle vara fel, så kunde de i alla fall ha skrivit lokalvårdare som låter lite finare utan att det blir fånigt.

Men fåniga jobbtitlar finns ju i överflöd.

Ibland blir jag helt ställd av alla meningslösa tokerier som företag hittar på för att folk ska tro att de har viktigare jobb än vad de egentligen har.

Exempelvis ”corporate communications director and head of public affairs” eller ”information and communication architect”, eller någon variation på dessa, är inte helt ovanligt i större företag i Sverige. Jag tycker att det borde heta ”informatör” eller det lite bjussigare ”informationschef”.

Det blir tydligare så – fast det kanske är just det man vill undvika.

Vissa gånger är det så klart bra att språket utvecklas. Exempelvis chokladboll får gärna fortsätta kallas chokladboll. Och jag förstår att man vill höja yrkens status med lite finare ord.Men vem skyddas av att trasor inte får vara trasor längre?

