ST för 25 år sedan: Lyckad satsning av unga bönder på Alnö och bra idéer i Timrå ska löna sig

Ulla och Olle Hollmer i Pottäng, Alnö, trodde på sin idé. Nu får de synbarligt bevis på att de lyckats. Idén som blev verklighet är i dag Norrlands största morotsodling. Sex hektar morotsland ger cirka 150 000 kilo skörd – ett normalår. I år gick det snett. Oktobersnön överraskade morotsparet på Alnö och 70 000 kilo rotfrukter lever nu ett tveksamt liv under snön. En liten tröst i bedrövelsen är att makarnas satsning på mjölkproduktion och morötter belönas med diplom och pengar ur guldsmeden John Erikssons minnesfond vid Hushållningssällskapets årsmöte i Härnösand. Med på bilden är golden retrievern Eskil och minsta barnet i huset, tvåårige Nils.

Timrå kommun går ut med en värvningskampanj för att få in förslag från sina anställda. Förslagen kan gälla vad som helst, som förbättringar av teknik eller arbetsmiljö. Och det kan löna sig, kommunen belönar med 50 procent av den inbesparade nettokostnaden under ett år. Alla anställda är välkomna att lämna förslag. Under året som gått har cirka 70 förslag lämnats in till kommunen. Ungefär tio av dessa har belönats med upp till 1 000 kronor. Men det kan bli betydligt mer om förslaget ger stora besparingar.

Från räddningskår till internationella insamlingar. Så har utvecklingen varit för Röda korset vars Sundsvallsdistrikt fyller 90 år. Vid jubileumsfesten fick veteranen Sven Selander stå som symbol för förändringen med sina 49 år i föreningen. Han fick ett förtjänsttecken i guld för sin insats. Utdelare var prinsessan Christina, vice ordförande i Röda korets centralstyrelse.