ST för 25 år sedan: Ny is i Timrå till glädje för alla

Nu äntligen efter två års förseningar ligger isen spegelblank i nya ishallen i Timrå. Till glädje för både stora och små. Det återstår en del jobb, detaljer, innan allt är klart. Och fortfarande saknar vaktmästarna de nya utrymmen man lovades den gången fullmäktige beslutade att bygga träningshallen intill lada. Fast det var mindre viktigt en sån här dag. Det blev Timrås IK:s skridskoskola för de yngre barnen som fick nöjet att vara först på plan. Vem vet, bland de något osäkra premiäråkarna kanske det slumrar en dold talang. Glädjen hos de små skridskostjärnorna gick inte att ta miste på.

Småbarn får vaccin. Nu kommer alla barn i Västernorrland att få möjlighet att vaccineras mot hjärnhinneinflammation. Sedan ett halvår finns det vaccin mot bakterien och med tre sprutor skall alla barn få ett fullgott skydd. Vaccineringen kommer att erbjudas tillsammans med andra vaccinationer.

En serie inbrott i livsmedelsbutiker har den senaste tiden drabbat Sundsvall. Inbrottstjuvarna har gått tillväga på liknande sätt och polisen misstänker därför att det rör sig om samma personer. Senast var det Ica-affären Bommen i Njurunda som utsattes. Tjuvarna tog sig in i butikens kontor genom att bryta sig in via fastighetens tak. Minst 40 000 kronor i kontanter, bland annat affärens växelkassa, stals vid inbrottet. För några dagar sedan drabbades Ica-butiken i Sidsjö av ett liknande brott. För någon månad sedan bröt sig tjuvar in i Ica Stubinen i Sundsbruk. Också där tog sig tjuvarna in i butiken genom taket.