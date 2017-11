ST för 50 år sedan: Storgatan blir attraktiv gågata och skrinnarna premiäråkte på isen i Sättna

Det vid ett flertal tillfällen, inte minst av Storgatans köpmän, framförda förslaget om att förvandla sträckan mellan Torggatan och Skolhusallén till en attraktiv gågata, har fått förnyad aktualitet. Föreningen Sundsvalls köpmäns höstmöte diskuterade frågan. Gågateproblemet angår inte bara centrums affärsmän utan berör i mycket hög grad alla som driver detaljhandel i och runt Sundsvall. Parkeringsproblemet blev det genomgående temat under kvällen. Utan tillfredsställande parkeringsplatser kunde man nog inte räkna på en effektiv gågata. Bilden ovan visar Storgatan med total trängsel.

Det är inte bara svenska eliten som premiäråkt på de "långa" rören. Även skrinnaren i Sundsvall med omnejd har varit ute på hal is. Det skedde i helgen då man träningsåkte sammanlagt fyra pass under helgen. Lennart Österberg "dammade av" orienteringskunnandet och redan första spaningsdagen hittade han en både åkbar och hållbar is i Sättna. En tjärn vid namn Oxögat. Dit drog 15 skrinnare från Sundsvalls SK och Kuben för att ta säsongens första stapplande skär.

Det mesta var som en vanlig skoldag i Kyrkmons skola på måndagskvällen. Men det fanns två saker som gjorde att det inte var någon vanlig skoldag. Dels hade eleverna kvällslektioner och dels hade man åhörardag. Denna åtgärd har vidtagits för att föräldrarna som inte kan besöka skolan de vanliga skoldagarna skulle få tillfälle att bekanta sig med undervisningen.