Stort datahaveri på Mittmedia – publiceringsstopp på nätet och osäkert om fredagstidningen

På onsdagskvällen började problemen vilket fick till följd att flera av mediekoncernens tidningar hade tomma sidor eller trycktes med gamla sidor. I Västernorrland kunde Örnsköldsviks Allehanda inte tryckas alls – prenumeranterna fick Tidningen Ångermanland istället. I Sundsvalls Tidning var åtta sidor blanka.– Det var det alternativet eller att inte trycka alls. Jag gjorde bedömningen att det var bättre och det var under rådande omständigheter inte ett svårt beslut. Sen har jag full förståelse för att läsarna är förbannade över att tidningen inte ser ut som vanligt, säger Alexandra Johansson, redaktionschef och tillförordnad ansvarig utgivare på Mittmedias produkter i Västernorrland.Problemen fortsatte under torsdagen. Under hela förmiddagen var det omöjligt för redaktionen att publicera några nyheter på webben. Sent på eftermiddagen fick man igång möjligheten att publicera enstaka artiklar på sajterna.– Det är såklart ett jättebekymmer att vi inte har kunnat publicera oss någonstans förutom i sociala medier. Det har ställt till det för reportrar som fått jobba under ansträngande omständigheter med temporära lösningar, säger Alexandra Johansson.Orsaken till problemen är att en störning i ett datacenter vilket gått ut över servrar och system. Man har arbetat under hela natten och dagen för att försöka reparera felet.– Läget som är nu är att vi har trott att det skulle gå snabbare. Det har dragit ut på tiden mer än vi trodde. De indikationer vi har fått är att datan inte är förstörd så vi tror att det kommer fungera så fort grejerna kommer igång, säger Per Olofsson, it-chef på Mittmedia.Hur allvarligt är det här?– Det är klart att det väldigt allvarligt. Det jag ändå vill säga är att den redaktionella verksamheten inte har stannat upp men vi har haft begränsade möjligheter att publicera oss. Nu har vi fått igång den publiceringen i alla fall, säger Per Olofsson.Hur det blir med fredagens papperstidningar är fortfarande inte klart.– Jag inte lova någonting. Som det ser ut nu så felsöker man fortfarande och vi har inget svar på det. Om det kommer en tidning så kan det bli en enklare variant, den kanske inte ser exakt likadan ut som den brukar. Vi kämpar in i det sista för att få ut någon form av produkt, säger Alexandra Johansson.Hur kompenseras kunderna?– Just nu har vi fullt fokus på att lösa det här men det pågår diskussioner och vi får återkomma till våra drabbade kunder.Mittmedia är ju en väldigt stor mediekoncern, borde man inte ha bättre beredskap än så här?– Ja, det kan man tycka. Vi blev nog lite tagna på sängen att det här problemet blev så omfattande och så långvarigt. Självklart kommer vi utreda det här och utvärdera vad vi kan göra för att det inte ska hända i framtiden, säger Alexandra Johansson.Även Per Olofsson beklagar problemen.– Det är klart att det här inte är acceptabelt. Samtidigt är det väldigt svårt att gardera sig för alla typer av händelser. Men vi kommer att titta på vad som gått fel och se vad vi kan göra för att det inte händer igen.Det är även problem att ringa och mejla till redaktionen. För nyhetstips och andra frågor hänvisar vi till respektive nyhetssajts officiella facebooksidor.