Förlust för Söråker – trots smakstarten och målvaktens storspel

0–3 mot Västerås och 3–12 mot Skirö följdes upp av en ny förlust för de unga tjejerna i Söråker. Som ändå pressade och stressade AIK.

Åtminstone under den första halvleken.

15-åriga Emelie Brundin rann igenom och gav Söråker ledningen halvvägs in i den första halvleken. Och strax före paus var hon nära en repris. Men i stället för 2–1 fick AIK en stopptidsstraff som man förvaltade. Ett tungt skott, en tung smäll och 1–2.

– Det är alltid tungt att släppa in ett så sent mål före paus, men jag tycker ändå att vi gick in i omklädningsrummet med en bra känsla. Alla kände att vi hade gjort en bra halvlek, säger Minna Norrgrann.

Hon släppte in en straff strax före paus – men räddade en strax efter.

Du är 50-procentig när motståndarna har straff – det är väl ändå godkänt?

– Jo, men nästa gång ska jag vara 100-procentig, säger hon.

– Den här matchen var ändå bra och premiären mot Västerås var helt okej även om vi förlorade. Poängen kommer kanske, säger den storspelande Söråkersmålvakten.

AIK vann skotten med 9–1, hörnorna med 18–2 och matchen med 6–1.

Att siffrorna hölls nere så pass berodde mycket på en bra dag för Minna Norrgrann.

Texten uppdateras.

Matchen

Söråkers IF–AIK Bandy 1–6 (1–2)

Målen: 1–0 (22) Emelie Brundin, 1–1 (39) Elena Goremykina, 1–2 (45+2) Anna Widing, straff, 1–3 (56) Sofia Ihrén, 1–4 (63) Anna Widing, 1–5 (69) Elena Goremykina, 1–6 (79) Mikaela Hasselgren.

Utvisningar, SIF: 6x10. AIK: 1x10.

Domare: Örjan Sundkvist.

Publik: 63.