SMHI varnar – fortsatt stor risk för gräsbränder

Varningen gick ut strax efter tre på onsdagsmorgonen och enligt varningen är det störst risk för gräsbränder under eftermiddagen.

Väderläget i landet just nu är att det är klass 1-varning för höga flöden i de nedre delarna av Tvärån, Ängesån och Kalixälven. Nedre delen av Råneälven med dess biflöden väntas komma upp i klass 1 nivå under onsdagsdygnet. Det torra vädret gör att risken för skogsbränder är stor i större delen av södra Sverige. Risken för gräsbränder är under eftermiddagen stor i västra Svealand och i Norrland utom fjällkedjan.

