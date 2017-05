SMHI varnar – fortsatt stor risk för gräsbränder

Varningen gick ut strax före fyra på onsdagsmorgonen och enligt varningen är det störst risk för gräsbränder under eftermiddagen.

För Plus-kunder: "Gammalt gräs torkar blixtsnabbt": Expertens tips och råd för att undvika gräsbränderVäderläget i landet just nu är att i de nedre delarna av Kalixälven är flödet uppe i klass 1 nivå. Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor i Götaland och södra Svealand. Vidare är risken för gräsbränder under eftermiddagen stor i stora delar av Norrland. Under onsdagsdygnet ökar vinden och når kulingstyrka på farvattnen runt södra Sverige.

