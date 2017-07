Boende på Skonaregatan utsatt för inbrott

Någon ska ha tagit sig in på ett boende på Skonaregatan.

– Det kom in till oss under morgonen sedan har polisen har under morgonen genomfört en brottsplatsundersökning. Man har då kunnat säkra vissa spår, säger Marie Andersson, kommunikatör vid polisens regionledningscentral.

Enligt initiala uppgifter ska teknisk utrustning, bland annat datorer, ha stulits.

FLER NYHETER:

► Insändare: Skyll inte på den fina E14 – bilförarna måste följa trafikreglerna

► För Plus-kunder: Storslam för Sundsvalls Simsällskap på USM – och Njurundas Robin Björklund imponerade

► Kämpade för tiggarna – ger upp och lämnar sitt parti: "Jag förmår inte mer"

► För Plus-kunder: Låg andel utexaminerade i Ånge – men Bobergsgymnasiet är inte problemet

■ ■ Ladda ner vår app till Iphone eller Android – få senaste nytt direkt i mobilen.