Efter skjutningen i centrala Sundsvall – åklagaren: "Häktade mannen är släppt på fri fot''

Under natten till torsdagen förra veckan blev en man skjuten i centrala Sundsvall. Enligt sjukhuset hade han livshotande skador när han kom in, men under tisdagen fick den skadade mannen lämna sjukhuset.

Sex personer greps och anhölls efter händelsen, fem släpptes och en av dem häktades för brottet, skäligen misstänkt för synnerligen grov misshandel. En ny häktningsförhandling skulle hållas i helgen, men nu blir den inte av.

– Den häktade mannen är släppt på fri fot. Jag hade till på söndag på mig att visa på att han är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden, men med bakgrund mot de utredningsåtgärder vi kommit fram till bedömde jag att jag inte kommer upp i den misstankegraden, säger kammaråklagare Lo Jonsson.

Är det någon annan som är anhållen i ärendet?

– Nej, jag har inte anhållit någon annan, säger Lo Jonsson.

Hon vill inte kommentera om det kan bli aktuellt att anhålla någon av de andra misstänkta personerna.

– Jag har inte skrivit av någon från utredningen utan alla är fortsatt misstänkta, säger Lo Jonsson.

Enligt Lo Jonsson är det ett stort antal personer som är hörda i ärendet.

I övrigt är hon fortsatt förtegen om händelsen och sparsam med detaljer.

Vad händer nu?

– Det går inte att lämna ut mer i det här läget, utredningen fortsätter. Tekniska undersökningar har gjorts och där väntar vi på svar, säger Lo Jonsson.

