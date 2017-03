Flydde undan dödshot – krossade fönsterruta och tog sig in i hus

Vid ett tillfälle i juli ska mannen olovligen ha tagit och använt en moped. Han ska senare ha påträffats i en bil av polisen – tilsammans med säckvis med kläder och den stulna mopeden. Enligt dokumentationen ska så väl mannen som polis ha varit förvånade över att hitta en moped i bilen.

Tidigare under året, i februari, krossade mannen en fönsterruta i ett bostadshus i Stockholm. Därefter ska han olovligen ha trängt sig in i bostaden.

I sin förklaring har mannen berättat att han under en längre tid varit utsatt för dödshot och under den aktuella natten ska han ha blivit jagad av två bilar fram till bostadshuset. Hans enda utväg ska då ha varit att med en stol slå sig in i huset i nödvärn.

Tingsrätten tror på mannens historia att han ska ha agerat i nödvärn och han frias därför från skadegörelse och hemfridsbrott.

Mannen har även kört bil på E4 vid ett tillfälle i december 2015 utan att han hade rätt till det. Handlingen bedöms som grov eftersom att han tidigare lagförts för samma typ av brott. Han ska även ha varit påverkad av alkohol vid körtillfället.

30-åringen stod åtalad för hemfridsbrott, tillgrepp av fortskaffningsmedel och skadegörelse, men han frikänns från de brotten.

Mannen döms till fängelse i en månad för grov olovlig körning, rattfylleri och häleri. Han förekommer sedan tidigare under 16 avsnitt i polisens belastningsregister.

FLER NYHETER:

► Villapriserna stannade av i Sundsvall – husen är fortsatt relativt "billiga"

► För Plus-kunder: Njurunda får superlyft – här är planerna för nya centrum: "Ett guldägg för framtiden"

► Skattesmällen blev slutet för dansen på Folkets hus – nu stämmer de Skatteverket

► För Plus-kunder: Utgrävning i Lidens gamla kyrka: "Har bara hittats i en handfull exemplar i Sverige"