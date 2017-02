Försök till mordbrand hos företag i Torpshammar – bröt sig in och startade alla spisplattor

Under lördagskvällen skedde ett inbrott i ett företag i Torpshammar där någon slog sönder en ruta för att ta sig in. Ett vittne såg senare den sönderkrossade rutan och tillkallade polisen. De var på plats under natten till söndag och genomförde en brottsplatsundersökning.

Där framkom det omständigheter som nu gör att polisen rubricerar händelsen som försök till mordbrand.

– När polisen kommer fram ser de att någon har satt igång alla spisplattor och ställt en soptunna på spisen. Vår misstanke är att gärningspersonen ville starta en brand. Det är därför rubricerat som försök till mordbrand, säger Anders Olsson, jourhavande förundersökningsledare på polisen.

Polisen har ingen misstänkt i nuläget.

Texten uppdateras när vi vet mer.

