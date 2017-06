Inbrott i bostad i Birsta – tog sig in via fönster

Under fredagen kallades polis till en bostad i Birsta då de hade fått information om att en bostad hade haft inbrott. Enligt polisen ska inbrottet ha skett någon gång under de senaste två dagarna och någon, eller några, har tagit sig in i bostaden genom ett fönster.

– Det är en anhörig som har uppmärksammat på att det varit inbrott och larmat polisen. Ägarna till huset har inte varit hemma. Det är oklart, för mig i alla fall, vad som har stulits från bostaden, säger Peder Jonsson, kommunikatör hos polisen.

