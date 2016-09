Körkortslös förare frias från olovlig körning

I början av maj i år stoppade polisen mannen som kört bil på vägar i Härnösand och Sundsvall. En kontroll visade att han saknade körkort.

Mannen som är från Örnsköldsvik förnekade brott och sa att han inte visste om att han saknade körkort. Nu har ärendet prövats i domstol och Ångermanlands tingsrätt friar mannen från brott.

Under rättegången har mannen berättat att han blev av med körkortet i samband med ett rattfylleri 2011, sedan dess har han haft ett villkor om läkarintyg för sitt körkort. Han har skickat in läkarintyg flera gånger men tydligen har Transportstyrelsen inte mottagit ett av dem, det läkarintyget som skickades in 2013.

Två år senare, i juni 2015, ska Transportstyrelsen ha beslutat sig för att dra in mannens körkort på grund av det saknade läkarintyget. Men mannen ska enligt registerutdrag inte ha delgetts det beslutet.

Eftersom mannen inte varit medveten om att han saknat körkort frias han nu från åtalet om olovlig körning.

