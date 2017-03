Man anhållen i Sundsvall för våldtäkt

Jourhavande förundersökningsledare i Västernorrland berättade under söndagsförmiddagen att det satt en person anhållen i Sundsvall för en misstänkt våldtäkt. Polisen var under söndagen förtegen om fallet och vill inte gå in på några detaljer om var eller när det misstänkta brottet ska ha skett.

Det är heller inte känt när mannen blev misstänkt för brottet och när exakt han anhölls.

Texten uppdateras.

TIPSA! Vet du mer? Kontakta ST.nu via telefon: 060-19 71 64, e-post: tips@st.nu eller använd Tipsa-tjänsten.

FLER NYHETER:

► Fortsatt misstanke om mord – de döda i Sundsvall är en man och en kvinna i 60-årsåldern

► För Plus-kunder: William blev påkörd på motorvägen: "Ingen trodde att jag skulle överleva"

► Anna Holmlunds pojkvän i tårar efter VM-guldet: "Det är väldigt känslosamt"

► För Plus-kunder: Stor brist på överläkare pressar ögonkliniken