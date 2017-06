Nya uppgifter: Mannen i centrala Sundsvall blev skjuten – vårdas för livshotande skador

Under natten till torsdag blev en man skjuten i centrala Sundsvall. Just nu pågår en stor polisinsats där kriminaltekniker och hundpatruller undersöker det avspärrade området. Enligt Sundsvalls sjukhus ska mannen ha varit skottskadad då han kom in till akuten och han fick opereras akut. Sex personer är anhållna för försök till dråp alternativt grov misshandel.