Orsakade trafikolycka på E4 – döms för vårdslöshet i trafik

I juni 2015 inträffade en trafikolycka på E4 där två bilar var inblandade. Nu döms en av de inblandade personerna för vårdslöshet i trafik.

Enligt domen har mannen, i 70-årsåldern, kört om en minibuss i hög hastighet och sedan inte hunnit sakta in till bilen framför. Det var 50 kilometer på vägen, på grund av vägarbete i närheten, och tingsrätten anser att det är bevisat att mannen körde betydligt snabbare än så.

Till följd av den snabba hastigheten har mannen inte hunnit stanna och körde in i målsägande, en kvinna i 40-årsåldern. Hon beskriver att när hon tittade i backspegeln såg hon att det kom en bil i väldigt hög hastighet mot henne. Bilen slog i hennes bil så kraftigt att den nästan gled i under hennes bil. Hennes bil trycktes in i vägens mitträcke.

På verkstaden sa de att hennes bil var så skadad att den måste skrotas. Efter händelsen har hon fått nackproblem och måste vissa dagar äta smärtstillande.

Mannen erkänner att han kört in i hennes bil, men säger att han uppfattade det som att målsägandes bil stod stilla och att han inte såg hennes bil i tid. Han säger att han inte minns vilken hastighet han körde i.

Mannen döms till 40 dagsböter.

