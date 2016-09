Polisen om misstänkta våldtäkten i helgen: "De är bekanta med varandra"

En kvinna har polisanmält att hon har blivit våldtagen i Sundsvalls kommun under helgen. Våldtäkten ska ha skett utomhus, men utöver det ville polisen under söndagen inte gå närmare in på detaljer kring brottet med hänvisning till att utredningsläget var "svårbedömt" och av hänsyn till kvinnan.

Läs mer: Kvinna anmäler våldtäkt – polisen har knapphändigt med uppgifter: "Svårbedömt läge"

Enligt Eva Jagebo Bonnerud, chef för utredningar av grova brott på polisen i Västernorrland, har man under helgen påbörjat en utredning som kommer att fortsätta under måndagen.

– Vi ska förhöra personer som kan ha upplysningar att lämna, säger hon.

Enligt henne är ärendet känsligt, vilket gör att polisen inte vill berätta var någonstans i kommunen brottet ska ha skett eller hur gamla de inblandade är.

– Med tanke på de inblandades integritet är det svårt att lämna ut några uppgifter. Vi måste få en lite tydligare bild, polisanmälan är väldigt kortfattad, säger hon.

Men så mycket kan hon säga som att det inte handlar om någon överfallsvåldtäkt.

– De uppgifter som vi har är att de är bekanta med varandra.