Sparkade på tidigare grannes bil – får betala självrisken

En man i 60-årsåldern hemmahörande i Sundsvall och som under längre period bråkat med sin granne men vid aktuellt tillfälle nyligen flyttat ifrån den tidigare bostaden döms av Sundsvalls tingsrätt till att betala skadestånd till denne. Detta efter att ha sparkat på dennes bil så att det uppkommit en plåtskada – summan motsvarar kostnaden för bilförsäkringens självrisk.

Händelsen inträffade under natten mellan den 16 och 17 oktober förra året. Enligt den redogörelse som målsägande lämnat, som får stöd av dennes fru, och som tingsrätten bedömer som en trovärdig uppteckning av händelseförloppet var han påväg ut på balkongen för att röka då han såg en man i signalväst som uppehöll sig i närheten av hans bil – en Vovlo V70 – bilen stod parkerad ungefär 20 meter ifrån hans balkong. Mannen kände igen personen som hans tidigare granne.

De båda hade under den två år långa period de bott grannar med varandra haft vad som närmast kan beskrivas som en besvärlig relation, men enligt målsägande inte någon ovänskap. Målsägande hade under perioden de bodde grannar ofta varit över hos den åtalade mannen för att be honom att dämpa ljudnivån, det var lyhört.

Den tidigare grannen tittar mot mannen på balkongen. Gick fram mot den högra bakdörren och riktade en kraftig spark mot bilens plåt. Målsägande gick då ut till mannen och frågade varför han betedde sig så. Mannen ska då ha kallat bilägaren för svin, han kunde inte gå rakt varför han antog att den tidigare grannen var berusad.

Skadorna som uppkommit på bilens plåt efter sparken har kostat 3000 kronor att reparera, i form av självrisk, tingsrätten dömer mannen till att betala skadestånd till bilägaren på detta belopp. Han döms för skadegörelse och får även betala dagsböter.