Tio månaders fängelse för mannen som sålde sin lätt förståndshandikappade flickvän

Tingsrätten slår fast att mannen skapade och redigerade sexannonser, kommunicerade med sexkunderna och bokade in dem. Han instruerade också sin flickvän inför kundbesöken, han sade vilka tjänster som hade beställts, hur lång tid som skulle avsättas och att hon inte skulle släcka alla lamporna. Han höll vakt och spelade via datorn in det som skedde i rummet medan kunderna var på besök.

Från början tyckte kvinnan att det kändes tryggt att sexköpen filmades men allt eftersom började hon känna både avsmak och rädsla för mannen. "Det här är inte att krydda kärleken" ska hon ha sagt till honom, eftersom han hade påstått att det var syftet med prostitutionen.

Tingsrätten anser att det finns bevis för 14 filmade sexköp, medan kvinnan har uppgett att det handlar om fler än så.

Åklagaren hävdade att koppleriet var att bedöma som grovt till följd av kvinnans diagnos, men trots att mannen har sagt sig känna till att hon har haft boendestöd kan det inte slås fast att han hade någon egentlig insikt i, eller förståelse för, vilka svårigheter kvinnan hade och vilken diagnos det handlade om. Därför anser inte tingsrätten att brottet är att beteckna som grovt.

Mannen, som är i 30-årsåldern, döms till tio månaders fängelse för koppleri samt misshandel och olaga hot mot två män som han stötte på i samband med ett restaurangbesök förra våren. Han döms även för ringa barnpornografibrott eftersom han hade barnpornografiska bilder i sin dator. Mannen frias från misstankar om våldtäkt och olaga hot mot sin tidigare flickvän. I de fallen anser tingsrätten att det finns skäl att ifrågasätta tillförlitligheten i hennes uppgifter. Han frias även från åtalspunkten stämpling till grov våldtäkt.

Mannen ska betala 7 500 kronor i skadestånd till sin tidigare flickvän. Männen som utsattes för våld och hot ska ersättas med 5 300 respektive 5 000 kronor.

