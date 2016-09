Tog strypgrepp på tidigare sambon – döms för misshandel

Läs också: Fler förhörs efter misstänkta mordet vid Willys i Skönsberg

Det hela föranleddes av att det tidigare paret hade gemensam middag i mannens bostad. Där kvinnan och det tidigare parets gemensamma barn bodde under tiden hon sökte ny bostad. Kvinnan skulle flytta inom kort och under kvällen uppstod diskussion dem emellan. Båda hade under kvällen druckit vin, och mannen även whisky som en granne kommit över och bjudit på.

Under kvällens senare del låste kvinnan in sig på toaletten och ringde en bekant som i sin tur kontaktade kvinnans bror. Brodern kom till bostaden i sällskap med tre bekanta.

När kvinnan kom ut från toaletten var brodern och hans följeslagare där tillsammans med den åtalade mannen, som låg på golvet.

Något av broderns följeslagare tog kontakt med polisen och en anmälan om misshandel gjordes mot mannen. Han har i sin tur hävdat att han i sin tur blivit misshandlad av både sin tidigare flickvän och de övriga som befann sig i bostaden, förundersökning har gjorts med anledning av detta men lagts ned på grund av att det inte gått att utreda vem som gett sig på vem.

I frågan om vad som skett före kvinnan låst in sig på toaletten har åsikterna gått isär. Det är detta som tingsrätten haft att ta ställning till.

Tingsrätten väljer här att gå på kvinnans redogörelse av händelseförloppet. Hon berättar om hur mannen efter att grannen lämnar bostaden provoceras under diskussion som följt därpå och ger sig på henne. Denna redogörelse får bland annat även stöd av teknisk bevisning.

Kvinna berättar om hur mannen bland annat tar strypgrepp på henne, häller en vattenskål över henne och hur han först efter att hon bönat för sina barns skull blir frisläppt. Då rusar hon genast in på toaletten.

Mannen döms för detta till misshandel av normalgraden. Ett brott som har fängelse i straffskalan. Då det, enligt tingsrätten, inte föreligger någon risk för att mannen ska göra sig skyldig till ytterligare brottslighet väljer man dock att bestämma påföljden till villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst. Mannen åläggs även att betala skadestånd på totalt 28 578 kronor till kvinnan.

