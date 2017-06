Trafikolycka i Sundsvall – taxi körde in i torkställning

Under eftermiddagen på midsommardagen fick polisen in ett samtal om att en taxi ska ha kört in i en torkställning i Sundsvall, skriver polisen på sin hemsida.

De skriver också att det är oklart vad som orsakat olyckan, men att det inte finns några uppgifter om att någon ska ha skadats.

Polispatrullen på plats upprättade en anmälan och en motanmälan, gällande ofredande, egenmäktigt förfarande och bedrägligt beteende.

Detaljerna kring vad som hänt är fortfarande otydliga.

Texten kan komma att uppdateras.

FLER NYHETER:

För Plus-kunder: Musik- och festivalsommaren är i full gång: "Vi har fått varenda artist vi ville ha"

► Helenas hem i Njurunda lockar tusentals på Instagram

För Plus-kunder: Westlund: NHL-draften en jackpot –Pettersson visade att han utvecklats på många sätt

► Trafikolycka på Alnö – en person till sjukhus