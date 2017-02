Uppgav sin grannes elmätare till elbolaget – slapp fakturor på nästan 60 000 kronor

Polisen fick in anmälan under måndagen. Enligt anmälan ska en man i Sörberge felaktigt debiterats för el under 2014. Totalt ska det röra sig om nästan 60 000 kronor.

Mannen som anmält händelsen säger att det är grannen som uppgett hans elmätare till elbolaget, i stället för sin egen.

– Det har han gjort för att slippa betala elräkningar enligt anmälaren, säger förundersökningsledaren Henrik Blusi.

Nu ska fallet utredas som misstänkt bedrägeri.

– Vi måste höra målsägande om vad som har hänt och styrka med fakturor och förbrukning. Och titta på vad normalfallet är vad gäller förbrukning för den misstänkte och målsägande, säger Henrik Blusi.

FLER NYHETER:

► Världsstjärnan Steve Angello klar för Sensommar

► För Plus-kunder: Marmen kan behöva saneras för 500 miljoner kronor

► Personbil krockade med timmerbil i Baggböle

► För Plus-kunder: Smutsiga bilar bötfälls i länet – flera har fått böta 1 500 kronor