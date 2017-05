Våg av bedrägerisamtal i Medelpad – polisen varnar: "Svara inte på utländskt nummer"

Somaliska telefonnummer har under 2000-talet använts återkommande vid bluffsamtal för att lura folk på pengar.

I sociala medier spreds under fredagen uppmaningen att inte ringa tillbaka till dessa nummer. De tycks under början på helgen ringa just till Västernorrland. Men även boende i Gävleborg samt Västerbotten har blivit uppringda tidigare under veckan. På lördagen rapporterade flera medier i hela Sverige rapportera om samtalen.

ST och Allehanda har kännedom om flera personer i både Medelpad och Ångermanland som under fredagen och lördagsmorgonen blivit uppringda från somaliska telefonnummer, som har riktnumret +252.

Tidigare har både polisen och Telia, liksom andra operatörer, varnat folk från att ringa upp om de har missade samtal från dessa nummer. Risken är stor att man blir kopplad till en telefonsvarare, får lyssna på musik under en väntetid medan man ska "kopplas fram". Under tiden tickar pengarna i väg.