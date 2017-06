Det var vid 03.30-tiden under natten till lördagen som polisen kallades till bostaden. Polisen uppger att en person med våld ska ha brutit sig in i en bostad via ytterdörren.

När polisen kom till bostaden hade inkräktare redan hunnit därifrån.

En brottsplatsundersökning har gjorts i bostaden och polisen har upprättat anmälan om grovt hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse.