Ytterligare ett villainbrott i Sundsvall – polisen: "Hör av er om ni sett något"

Under onsdagseftermiddagen fick polisen en anmälan om ett villainbrott i Sundsvall. Någon hade tagit sig in i en villa på Gränsgatan, genom altandörren under dagen.

Senare fick polisen ännu en anmälan om inbrott i Sundsvall i en villa på Vretgränd, inte så långt från Gränsgatan. Där ska tjuven, eller tjuvarna, ha slagit sönder en ruta för att komma in. De har sedan stängt in hundarna som var hemma och enligt de första uppgifterna ska smycken och guld ha stulits. Inbrottet ska ha skett någon gång mellan klockan 13 och 17.

Polisen har kunnat konstatera att inbrotten på Gränsgatan och Vretgränd har liknande tillvägagångssätt.

Polisen efterlyser nu iakttagelser kring inbrotten.

– Om någon person har sett någon som kan sättas i samband med inbrotten vill vi gärna att de hör av sig till oss på 114 14, säger Marie Andersson på polisen.

