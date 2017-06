Bil krockade in i lyktstolpe – förare smet från platsen

Polisen fick under lördagsmorgonen in ett samtal om en bil som ska ha kört in i en stolpe i Bredsand utanför Sundsvall.

En polispatrull skickades till platsen men ingen förare kunde hittas. Nu har därför en anmälan gjorts om smitning.

