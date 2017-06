Intensivt räddningsarbete i Alby – miljöinspektören: "Ingen risk för Ljungan"

Läs mer: Utsläpp av farligt ämne på Akzo Nobel – vagn som läcker syra

Läckaget upptäcktes på morgonen strax innan räddningstjänsten larmades till platsen.

– Det är ett mekaniskt fel på en syravagn. Mitt under vagnen finns en kopp där ett rör går in i vagnen och där har det blivit en spricka i tanken där det läcker ut saltsyra, säger Anders Arvidssson, miljöchef på Akzo Nobel-fabrikerna.

Vid lunchtid jobbade man för fullt för att försöka få upp syran som läckte ut. Prognosen är att det ska ta flera timmar – samtidigt bildas giftig gas av den läckande syran. Allmänheten uppmanas att stänga fönster och dörrar.

Vad händer du?

– Vi ska göra upp en plan och försöka samla upp syran som läcker ut under vagnen, få in ett uppsamlingskärl under tanken och sedan försöka täta vagnen om det går, säger Anders Arvidsson.

Samtidigt försöker man att tömma vagnen in till fabriken.

– Det här kommer att ta flera timmar, säger Anders Arvidsson.

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är varnade om händelsen.

– Vi följer händelsen. Vi har beställt en kemresurs med avancerad utrustning som är på väg till platsen som stöd, säger Emilia Henriksen, vid presstjänsten på MSB.

Förutom räddningstjänstens styrkor är även personal från miljöavdelningen vid Ånge kommun på plats.

– Det är bara rökdykare som får gå fram dit då det bildas giftig gas när saltsyran läcker ut. Det läcker fortfarande, vi väntar på ett kärl som man kan tanka över saltsyra med, sägerJohan Rignell, miljöinspektör vid Ånge kommun.

Hur farligt är det här för naturen?

– Ungefär en kubik saltsyra har läckt ut i naturen . Men det rinner inte ner mot Ljungan utan det är här på bangården.

Han har tidigare varit med om att väteperoxid har läckt ut i naturen, men aldrig saltsyra. Ändå tror han inte att det ska innebära någon fara för naturen i omgivningen.

– Det finns vissa miljörisker, men vi ska fokusera på att neutralisera och sanera området så fort vi får stopp på det akuta läckaget. Vi måste se till så att det inte sjunker ner i marken och kommer i kontakt med grundvattnet. Men det rinner inte ut i några vattendrag som det ser ut, sägerJohan Rignell.

MSBs kemenhet från Kramfors är på plats och man försöker pumpa över syran till andra kärl, men det är ett besvärligt läge och svårt när det rör sig om en så stor mängd syra.

Texten uppdateras.