Trafikolycka med lastbil och flera fordon på E4 vid Hudiksvall

Strax efter klockan 22.30 på söndagskvällen inträffade en ny trafikolycka på E4 i norrgående riktning strax norr om södra avfarten till Hudiksvall. Två plogbilar, en långtradare och en personbil är inblandade i olyckan.

– En personbil har kört in i en plogbil på E4 och de har stannat på vägen. Det kommer ytterligare en plogbil som stannar vid platsen. Bilföraren och plogbilschaufförerna står utanför fordonen när en långtradare kommer och kör in i plogbilen som kanar in i personerna som står på vägen, säger Niklas Bruhn insatsledare vid Norrhälsinge räddningstjänst.

Två personer är förda med ambulans till sjukhus och det är i nuläget oklart om skadeläget.

Norrgående körfält är avstängt under bärgningsarbetet och trafiken leds om via väg 748 genom centrala Hudiksvall. Stoppet beräknas pågå till klockan 03.

Under söndagen inträffade flera trafikolyckor på E4 i Nordanstigs kommun. Just nu är E4 även avstängd i höjd med Armsjön där en lastbil ska bärgas. Stoppet beräknas pågå till omkring midnatt.

Klockan 18.20 larmades räddningstjänsten till en trafikolycka på E4 i Nordanstig, strax söder om Harmånger.

Vid 15-tiden larmades räddningstjänsten till ytterligare en olycka på E4 i Nordanstig, i höjd med Årskogen.

Vid 13-tiden på söndagen larmades räddninsgtjänsten till en trafikolycka på E4. Flera bilar var inblandade.

Vid 12.20-tiden larmades räddningstjänsten till en trafikolycka i Hassela.

Texten uppdateras.

