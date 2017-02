Trafikolycka på E4 i Timrå – bil voltade i diket

Bilen hade av okänd anledning kört in i och genom ett vägräcke och därefter voltat 3-4 meter ner på en gångväg som går under E4 i Timrå. Många barn brukar gå den vägen till skolan vid tidpunkten för olyckan, men som tur var passerade ingen just då.

– Föraren ringde in själv och hade själv kunnat ta sig ur bilen, säger Henrik Cedergren, inre befäl vid räddningstjänsten Medelpad.

Enligt STs reporter på plats är det bara skrot kvar av bilen och räddningstjänst och polis arbetar med att få bort bildelar från vägen.

Mannen är förd med ambulans till Sundsvalls sjukhus med okända skador.

Texten uppdateras.

TIPSA! Vet du mer? Har du film/bild? Kontakta ST.nu via telefon: 060-19 71 64, e-post: tips@st.nu eller använd Tipsa-tjänsten.

FLER NYHETER:

► Svanebos SM-lycka – tog karriärens första medalj: "Är jätteglad"

► För Plus-kunder: Politiker och höga chefer bjöds på whisky: "Misstänkt likt en muta"

► INSÄNDARE: Öppet brev till Erik Lövgren: "Norrbotten är inget framgångsexempel"

► För Plus-kunder: Sokna har masserat presidenter och superkändisar – nu har hon salong i Sundsvall