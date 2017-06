Utsläpp av farligt ämne på Akzo Nobel – vagn som läcker syra

Larmet om att 64 000 liter saltsyra läcker ut kom klockan 09.20 på torsdagen.

På Akzo Nobel jobbar man nu för fullt med att hjälpa räddningstjänsten med att få stopp på läckaget. Ett område är avspärrat för personalen, och man har gått ut med en varning till allmänheten om att stänga alla fönster och all ventilation.

– Den varningen gäller tills faran är över, säger Tommy Walker, produktionschef på Akzo Nobel.

Läckaget upptäcktes i samband med att man skulle lossa en vagn som kommit in via järnvägen in till Akzo Nobel. Vagnen rymmer 64 kubik saltsyra. Hur mycket som läckt ut är oklart.

– Det har bildats ett saltsyramoln av läckaget. Det är ett väldigt starkt, frätande och stickande ämne, säger Tommy Walker.

Texten uppdateras.

Fakta saltsyra:

Saltsyra kallas även väteklorid och klorväte. Det är en giftig och färglös gas med stickande lukt. Gasen är starkt slemhinneretande även vid låga koncentrationer. Gasen löser sig i slemhinnornas fuktighet under bildning av saltsyra.

Källa: ne.se