Berättelsen om en historisk flytt – Kiruna får maka på sig när gruvan växer

TV: Hus flyttas i Kiruna.

Flytten har börjat – från förra året och de närmaste 10-15 åren. Med den kan LKAB, Luossavaara-Kiirunavaara AB, fortsätta bryta järnmalm i berget Kiirunavaara.

– Vad bra att du ska skriva i tidningar i andra delar av landet om vad som händer i Kiruna, säger Kristina Zakrisson (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

– Ibland känns det som att det som nu sker i Kiruna får mer uppmärksamhet i andra länder, när reportageteam från BBC, franska tidningar och andra utländska medier kommer hit – de tycker att vår stadsflytt är en stor händelse. Medan det i andra delar av Sverige känns som att man visserligen har hört talas om vår stadsflytt – men att man inte riktigt förstått vad det handlar om.

Nu är det inte bara i Kiruna som invånarna står inför en flytt för LKAB:s gruvbrytning. I Malmberget utanför Gällivare, tio mil söder om Kiruna, måste 3 200 invånare flytta de kommande åren.

Så om vidden av stadsflytten i Kiruna inte har fått den uppmärksamhet den förtjänar, har det varit ännu tystare om flytten i Malmberget.

– Stadsomvandlingen i Kiruna är större, det är både fler människor och ett helt stadscentrum som flytta, det kanske är därför som den är mer känd, säger Erika Lindblad, kommunikatör på LKAB.

Det var tidigt i höstas som jag för första gången åkte till Kiruna. Jag hade inte alls tänkt skriva om stadsflytten, jag var på semester och ville se staden innan den förändras. Men det som händer i Kiruna är så stort och extremt unikt, att det nu blir ett reportage.

Nästan hela Kiruna ligger högt med vida utblickar. Många har utsikt över Kiirunavaara med gruvan, och fjällmassiven längre bort med Kebnekaise. Flera jag träffar kommer snabbt in på att de ser Kebnekaise från sina hem.

Det är fantastiskt vackert. Om det inte vore för den väntan som ligger i luften. Många hus är slitna, färgen flagnar. På flera hus har fasaderna tillfälligt reparerats men utan att få ny färg över lagningarna. ”Man ids inte, huset ska ju snart rivas”, säger några jag pratat med.

Allt började hösten 2003. LKAB informerade Kiruna kommun om att de deformationer som gruvbrytningen orsakade i marken spred sig snabbare än man tidigare trott. Stora sprickor uppstod i marken av hålrummen under jord – och de kom närmare bebyggelsen.

– LKAB stod inför ett vägskäl, berättar Erika Lindblad.

– Om företaget skulle fortsätta med gruvverksamhet i Kiruna ville man gå längre ner, men då behövde stora delar av staden flyttas, säger hon.

LKAB ville till nivån 1 365 meter ner berget. Men malmådern i Kiruna går snett ner under jord, och sträcker sig då snett in under bostäder och centrum.

2004 hade de styrande i Kiruna kommun fattat sitt beslut. Ett pressmeddelande gick ut med rubriken: ”Vi ska flytta en stad”.

Det var en nyhet som spred sig i världen.

Och nu är man där. LKAB bryter malm 1 365 meter ner i berget. Ovan jord rivs och flyttas hus. Bostadsområden har redan jämnats med marken, stora tomma ytor vittnar om det. På ett par hundra platser mäts hur mycket marken rör sig för att man ska ha kontroll.

Vi råkade vara i Kiruna precis när en ikonisk byggnad långsamt, långsamt rullade iväg på ett stort lastbilsflak. Det var Hjalmar Lundbohmsgården, bostad för LKAB:s förste legendariske disponent, med det namnet, och bolagets första kontor. Huset har sedan varit museum och kafé och kallats Kirunas hjärta.

LKAB ska stå för alla kostnader för stadsflytten. Bolaget köper husen som ska bort – affärslokaler, kontor, bostäder. På kartor på LKAB:s hemsida visas vilka årtal bolaget köper in hus i olika områden, fram till 2028.

Bostäder byggs efter hand, men inte förrän 2035 kommer Kirunas nya centrum stå klart.

– Det är stora, komplexa frågor. En helt ny stad planeras, avtal ska skrivas, säger Kristina Zakrisson.

– ”Herregud, vad har jag gett mig in på”, undrade jag efter ett år. Men så tänkte jag att en liten kommun kan inte ha all expertis. Vi samarbetar nu med KTH och får den expertis vi behöver, fortsätter hon.

Vart ska Kirunaborna flytta?

Turerna har varit många, till slut beslutade Kiruna kommun att nya centrum ska ligga tre kilometer bort från nuvarande centrum. Den delen av staden heter Tuolluvaara. Det är ett gammalt nedlagt gruvområde, det ligger lågt – till skillnad från det Kiruna som måste bort.

I Tuolluvaara byggs både nya centrumet och bostäder. Här ska de flesta nya bostäderna finnas. Men LKAB förtätar också där den gamla staden inte behöver rivas, bland annat i området Luossavaara, som har samma vida utsikt mot fjällen som nuvarande Kiruna. Dit flyttar också LKAB ett fåtal unika hus, för att de ska bevaras.

Flera Kirunabor jag träffar talar med besvikelse om att de inte vill bo i Tuolluvaara utan hellre i Luossavaara – som känns som dagens Kiruna.

Varför bygger ni inte staden där?

– Det finns inte tillräckligt med plats, svarar Kristina Zakrisson.

Det finns kritik mot stadsomvandlingen, men Kristina Zakrisson försvarar den.

– Det blir ett lyft för Kiruna. Vi får ett nytt fint centrum, ett nytt va-nät, ny infrastruktur som elnät, gator och vägar – och allt betalar LKAB.

– Gruvan och Kiruna är ett. Om inte LKAB hade fortsatt gruvdriften hade bara hälften av Kirunas befolkning kunnat bli kvar, fortsätter Kristina Zakrisson.

Hur mycket kostar stadsomvandlingen för LKAB – och är det värt det, rent ekonomiskt?

– 13 miljarder kronor har vi budgeterat för stadsomvandlingen. Och ja, det är värt det. Annars skulle vi inte göra det. Nu vet vi att vi kan bryta malm till 2030, säger Erika Lindblad.

Detta får de som tvingas flytta:

► Villaägare och ägare av hyreshus har två val: Det ena är ett hus som är likvärdigt, det kallas hus-för-hus eller nyckel-för-nyckel. Det andra är pengar motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent.

► Hyresgäster får förtur till lägenheter, nya eller befintliga. Om hyran blir högre får hyresgästen sin nuvarande hyra första året, därefter trappas den upp i sju år.

► Den som äger en bostadsrätt får pengar, ett belopp per kvadratmeter som motsvarar priset för en nyproducerad bostadsrätt i regionen samt ett tillägg utifrån standarden på bostadsrätten.

Vad räddas av Kirunas många unika hus?

► LKAB har åtagit sig att flytta och bevara 21 hus.

► Kyrkan och klockstapeln ska flyttas. Men man vet ännu inte hur det ska gå till.

► Ett antal av de så kallade Bläckhornshusen, de speciella arbetarbostäder som LKAB byggde i början av 1900-talet, har flyttats till stadsdelen Luossavaara. Ytterligare några ska dit.

► Hjalmar Lundbohmsgården, eller B2, Kirunas andra byggnad, har flyttats till Loussavaara, liksom B1, Kirunas första byggnad. Och det stora Bolagshotellet ska också flyttas.

► Men det mesta rivs. Som det kända Stadshuset, somm invigdes 1963. Länge fanns hoppet att det kunde flyttas, men det är stort och byggt i tegel, det kan inte demonteras.

Om LKAB:

► LKAB, Luossavaara-Kiirunavaara AB, grundades 1890. I Kiruna bryts en av världens rikaste järnmalmsfyndigheter. Grängesbergsbolaget var majoritetsägare från början 1900-talet till 1958.

► 1976 blev LKAB helt statligt ägt. 90 procent av vinsten går till statskassan. Huvudkontoret ligger i Luleå, vd är Jan Moström och styrelseordförande är Göran Persson.

► LKAB är Europas största järnmalmsproducent. Koncernen har ungefär 4 200 anställda i 13 länder. I Kiruna är ungefär 2 000 personer anställda. 17 000 personer i Kirunaområdet arbetar som underleverantörer till LKAB.