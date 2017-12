17 saker vi skäms för och helst gömmer när gäster kommer på besök: "Ingen vill ha de bilderna i huvudet"

1. När man inte hunnit städa på några... månader

– Har ni skaffat marsvin?

– Näää... det är en dammråtta.

2. Mindre ren toaborste

Ni vet när man lyfter på den och det är lite brunt vatten kvar! Uuuäääää

3. Tomma godis- och chipspåsar

Man vill helst inte att de ligger överst i papperskorgen heller, eller hur? Tryck till och lägg lite salladsblad över bara!

4. Alltför många tomma sprit-, vin,- och ölflaskor

”Vi har haft fest, okej. Du var inte bjuden för att...för att..."

5. Högar med osorterad post och alltför många kvitton

Syns dock mindre när elen lägger av eftersom räkningarna inte är betalda.

6. Dammiga träningsredskap

Jag måste i alla fall ofta börja med att skölja av mina hantlar när jag ska använda dem.

7. Pappersnäsdukar och lotion vid sängen

Ingen vill ha de bilderna i huvudet.

8. Pinsamma Spotify-listor som råkar börja spela

"Det är så roligt. Hunden gillar Mariah Carey."

"There's a heeeeerooo.... If you look inside your heart"

9. Listorna på vad som är senast tittat på... På Netflix, HBO, etc… (Alternativt DVD-hyllan)

"Crocodile Dundee" är en klassiker faktiskt! Och Nicholas Sparks-böcker är bättre som filmer. Och "Dawson's Creek" var före sin tid, på många sätt ....." Och säg inte ett ont ord om "Dr Quinn"!

10. Skåpet/säcken med nödproviant

Innehållande produkter med höga halter av transfetter och socker. För användning vid plötslig baksmälla och PMS. Eller för måndagar.

11. Självhjälpsböcker

"Jag väljer lycka nämligen."

12. Den där lukten från kylen som du inte riktigt har hunnit identifiera

"Jag har börjat äta mycket grönkål. Det är suuuupernyttigt".

13. Och stanken från soporna...

...som borde ha slängts förra veckan!

14. Skitiga trosor, kalsonger och strumpor på golvet, i soffan eller i badrummet

Man vill ju knappt ta i sina egna, och definitivt inte trampa på någon annans...

15. Insidan av mikron eller baksidan av brunnslocket i duschen

"Psycho-skrik".

16. Vårtmedel och svampmedel

Man behöver inte ha de bilderna i huvudet heller.

17. Tveksamma fläckar på möblerna...

Det är CHOKLAD! VIN! ÄGGVITA!!!

