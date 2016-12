Byggboom i Sundsvall – då varnar experten: ”Man bygger för fel målgrupp”

Som fastighetsvärderare på NAI Svefa i Sundsvall har Rickard Hellström en bred kunskap om marknaden.

– Politikerna säger BYGG! Det visar på handlingskraft. Och visst, byggandet har varit lågt och man vill att Sundsvall ska växa mer. Jag är också generellt sett positiv till att det byggs, men lite orolig över att alla nu plötsligt ska bygga samtidigt. Jag är dessutom övertygad om att man bygger för fel målgrupp, säger han.

För Plus-kunder: Fastighetsägaren Svedberg varnar: "Risken stor för en ny bostadsbubbla"

Rickard Hellström menar att den del av befolkningen som ökar är migranterna och de äldre, inte de mest köpstarka konsumenterna.

– Samtidigt byggs det mycket dyra bostadsrätter för dem med störst plånbok.

Men gör inte flyttkedjan att fler billiga bostäder blir lediga?

– Ja, men den fungerar inte riktigt. Många äldre sitter kvar i sina stora villor för att det är ett billigare boende.

Men kan inte byggandet öka inflyttningen?

– Ökad inflyttning beror på många saker, byggandet är en av flera parametrar.

Politikerna är stolta över att bolagen utifrån står i kö för att få bygga i Sundsvall. Men kön beror väl ännu mer på att det är så lönsamt?

– Ja, ja. Byggherrarna tjänar pengar, får de alla lägenheterna i huset sålda så det guld värt. De kanske tar ut 30 000–35 000 kronor per kvadratmeter i insats av köparen, samtidigt som bostadsrättsföreningen måste ta lån för säg 15 000 kronor per kvadrat. Men själva bygget kanske bara kostar 35 000 kronor per kvadrat, säger Rickard Hellström.

Intresset för nya bostadsrätter har ändå varit rätt stort. Håller kalkylerna på sikt?

– Jag tror att många kalkyler räknar för lågt både när det gäller framtida räntor och framtida driftkostnader för att det ska se mer attraktivt ut.

Den risk byggherrarna löper är att husen inte fylls. Visst går försäljningen lite trögare nu?

– Ja, en viss avmattning är det nog.

Hur ska man bygga billigare?

– I Umeå finns det stora fastighetsbolag med egna byggfirmor, det saknar vi i Sundsvall. För det gör det billigare att bygga och dessutom kanske de som lokala företag nöjer sig med lite lägre marginal.

Du vill ha fler hyresrätter, men hur håller man ner hyran?

– Ja, bara 30 procent av boendena i Sundsvall är hyresrätter. Men i dag är det snarare ett problem att hyresnivåerna här är rätt låga, det gör det svårt att bygga nytt. De nyckelfärdiga kombohus som Mitthem byggt på Alnö och på Skönsmon kostar mindre, men är ändå i bästa fall ett nollsummespel för fastighetsägaren. För att hålla ner hyrorna är lösningen hitta fantastiska planlösningar så att man bygga små lägenheter, kanske tvåor på 45 kvadrat och treor på 60 kvadrat.

För Plus-kunder: Nybygget i Inre hamnen: "Vi klarar en kraftig räntehöjning utan att höja hyrorna"