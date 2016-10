Byggherrar kovänder om garage på Norra kajen – kommunen får skaka fram extra p-hus

TV: Experten om varför den uppkomna p-situationen är brådskande

Efter utdragna planer och kraftiga tomtreor kom islossningen i slutet av 2014 – med besked. I dag byggs det febrilt. Men det enorma intresset för Norra kajen innebär också utmaningar.

– Vi har känt oss trygga med att marknaden skulle lösa parkeringssituationen själva, så vi har planerat för ett parkeringshus med ungefär 180 parkeringar. Nu har en stor del valt att vända sig till kommunen, säger Hans-Åke Oxelhöjd, fastighetsstrateg och samordnare för kommunens parkeringsgrupp.

Bakgrunden är ett politiskt beslut. Exploatörerna ges möjligheten att teckna ett 20-årigt avtal där varje ruta inne i kommunala parkeringshus kostar drygt 133 000 kronor plus marknadshyra. Alternativet är att fastighetsägarna betalar runt en halv miljon kronor per plats i egna garage under sina respektive nybyggen.

– En stad bygger man långsiktigt och då kan vi inte göra tillfälliga lösningar som inte blir bra. Även fast vi nu är fem i tolv måste vi göra något riktigt bra som vi inte ångrar senare. Vi ska göra allt för att försöka lösa den här situationen med att bygga ytterligare ett parkeringshus inom den tid som området behöver, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

Och situationen beskrivs som brådskande. De närmsta åren beräknas hundratals bostadsrätter och hyresrätter vara färdiga för inflyttning i den nya stadsdelen.

– Den första tiden med inflyttningarna kommer man att klara av. Sedan riskerar det att bli trängre och trängre. Jag kan inte säga exakt när i tiden vi kan passera en kritisk punkt, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

Se också: 147 nya bostäder till salu – mäklare: "Skulle kunna sälja hur många som helst"

Läget kompliceras ytterligare av att kommunägda Norra Kajen Exploatering AB sålt bort mark som skulle ha kunnat användas för tillfälliga parkeringar.

– När marknaden planerade att bygga egna parkeringar kunde man sälja bort den tillfälliga möjligheten, så bolaget har inte gjort något fel, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

Se också: Ett P-hus färre på Norra kajen – företagen bygger egna garage

Han vill inte gå ut med namnen på vilka fastighetsägare som nu svänger.

– Vi lägger inte någon skugga på dem över huvud taget. Förutsättningar ändras. Det som har hänt i Sundsvall de sista två åren är att byggpriserna har ökat rejält. Vi förstår att de har samma utmaningar som kommunen när priserna på byggmarknaden skjuter i höjden.

Oxelhöjd understryker att ingen nota hamnar hos skattebetalarna:

– Parkeringshusen finansieras av byggherrarna själva.

De nya uppgifterna förändrar inte den politiska majoritetens ställningstagande.

– Bristen på parkeringsplatser får inte hämma utvecklingen. Från politikens håll är ambitionen att i möjligaste mån tillmötesgå de önskningar som finns, säger Anders Hedenius (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

TV: Följ med på en genomgång av alla byggprojekt på Norra kajen

■ ■ För mer nyheter om Sundsvall, klicka här – och följ ST.nu på Facebook.