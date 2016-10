Elin Nilsson (M) mixar loppis och New York i sin tvåa på Södermalm

Se filmen: Titta in i Elin Nilssons tvåa på Södermalm i Sundsvall:

24-åriga Elin är rättfram, hon pratar oavbrutet och skrattar åt sina egna skämt. Politiken går som en röd tråd i allt hon gör och hon brinner extra mycket för barn och deras rättigheter. Under en period uppgav Elin sin lägenhet till en familj som blev vräkt.

– Då flyttade jag hem till mamma och delade rum med min lillebror. Jag tror att familjen som bodde här nog hjälpte mig mer än jag hjälpte dem. Jag fick tillbaka en jättefin relation med min lillebror.

Köket är uppdelat i två rum, det är vitt med inslag av ek och på köksbänken står rader med teburkar. Det är ombonat och på det gamla loppisbordet har Elin dukat upp en imponerande frukost, i vanliga fall äter hon helst mannagrynsgröt.

– Det är chiapudding med blåbär och kokos, lite parmesanbröd och olika pålägg och kaffe såklart, det måste vara starkt kaffe, säger Elin Nilsson.

På gardinstången hänger två av Elins finklänningar istället för gardiner. På väggen sitter en rosa tavla med texten ”Frihetens fågel landar aldrig på den hand som griper för hårt”. Mitt emot den sitter ett fotografi med en flicka som håller en fågel i sin hand. Tillsammans skapar tavlorna en intressant symbolik, något som Elin gillar. Hon tycker om att vara igång och att göra saker.

– Det känns som att jag har motorvägar i huvudet som aldrig stänger av, jag tar in allt, alla intryck och brus. Det är både och, säger hon.

När kompisarna flyttade från stan, valde Elin att stanna kvar i Sundsvall, där och då bestämde hon sig för att behålla grundinställningen till varför hon gick in politiken.

– Även fast jag har varit politiker har jag alltid jobbat och försörjt mig genom jobb. Jag vill inte glömma varför jag gick in i politiken och jag vill inte göra mig beroende av den.

Den arvoderade tiden för politiken är en rätt liten del i Elins liv, hon står på flera ben i yrkeslivet och jobbar med ett företags varumärkesstrategi, hon föreläser för ungdomar kring internet och digitalisering och hon pluggar statsvetenskap.

– Allt jag gör syftar till att jag ska ta mig till riksdagen 2018. Jag vill jobba med barnrättsfrågor i riksdagen.

Den stora tvåan på Södermalm är en trygg bas för Elin. Här har hon bott sedan 2013 och hon har inga tankar på att flytta. Här andas hon ut och vilar upp sig när livet blir för intensivt. Hon fyller sitt hem med saker hon gillar.

– När mina kompisar från Stockholm frågar om Södermalm i Sundsvall brukar jag svara att det är totalt hipster, att det är här alla kreatörer bor. Fast det är ju typ bara barnfamiljer här… men det är mysigt och trevligt.

Elin tar en bild på den eleganta frukosten. Hon postar den på Instagram och formulerar snabbt en text.

– Det är ju därför man gör fina saker för att lägga ut på Instagram, säger Elin och skrattar.

Hon jobbar flitigt i sociala medier. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Linkedin och Youtube är självklara verktyg för Elin som har varit aktiv politiker i snart tio år. Att skapa rubriker är inget hon är rädd för, tvärtom. Förra året gick hon rakt in i Big brother-huset utan att tveka och blev en erfarenhet rikare.

I hallen ligger rader av solbrillor och accessoarer på en byrå.

– Det är alltid viktigt att ha snygga solglasögon även på vintern för solen reflekteras ju i snön, så jag brukar köra solglasögon och päls, jag älskar den kombon, säger hon och slänger på sig en fuskpäls i olika färger.

Vardagsrummet är rymligt med två stora soffor, en skrivbordshörna.

– Det är lite kul att jag har två soffor men jag har inga vänner som bor i den här staden. På juldagen kommer alla hit, så jag har två soffor för att folk ska få plats en gång om året. Helt värt, säger Elin Nilsson utan att blinka.

Vid fönstret står en stor säng. Den har efter mycket om och men landat i vardagsrummet.

–Jag gjorde gästrum av mitt gamla sovrum så nu sover jag här och när jag vaknar kan jag vinka till mamma som jobbar på Södermalmsskolan.

Hemmet är en blandning av loppisgrejer, auktionsfynd och nya saker. En kul mix av saker som Elin tycker om. Hon gillar tavlor och på väggen hänger hennes första debattartikel som publicerades i Expressen när hon var 17 år. Till vänster om den hänger en prålig guldram med ett skogsmotivet i varma färger.

–Jag har svårt för att man ska sätta namn och döpa sin inredningsstil. Jag har olika saker som jag tycker är fint, säger Elin.

Ser hon något hon gillar så slår hon till. Hon lägger inte mycket pengar på sin inredning, hon köper det mesta billigt på loppis. Hon lägger gärna pengar på teknik, det är viktigt att arbetsredskapen fungerar.

I gästrummet har hon en säng, en soffa och en tv. En filmkamera och lampa står riggade för att spela in videos som Elin lägger ut på YouTube.

När Elin var knappt 18 år flyttade hon hemifrån, hon minns stressen av att känna sig rotlös, att bo hos kompisar och lyckan över att till slut hitta en egen lägenhet. Hennes första egna hem var en etta i Haga.

– Det var en stor stress att känna att livet inte var ordnat, det var mycket som var rörigt runtomkring då.

Debatten om skyskrapan på torget i Sundsvall har så här långt delat politikerna i olika läger, men Elin är positiv.

Skulle du kunna tänka dig att bo i den?

–Jag tycker ju att det är galet jobbigt att flytta men blir det en skyskrapa så skulle jag absolut kunna bo i den, högt upp i så fall. Jag tror ju någonstans i min hjärna att jag är Carrie Bradshaw i Sex and the City, eftersom jag jobbar med att skriva. Nu ska vi ju få gula taxibilar också så då kan jag sitta där i skyskrapan och skriva mina texter, komma ut och ta en gul taxibil. Vem behöver flytta till New York då? Ingen, säger Elin Nilsson.