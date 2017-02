Familjen Nordling räddade fallfärdigt kråkslott i Söråker – se förvandlingen

TV: Se filmen från familjen Nordlings vackra hus här:

När köpet var klart i september 2001 fick de börja med att tömma huset. Det mesta var i dåligt skick och fick slängas eller eldas upp. Det bodde kajor överallt och de flesta rutorna var trasiga. På övervåningen regnade det in och vattnet gick rakt genom huset.

– Han som bodde här innan hade huggkubben i matsalen och det mesta var indränkt i kattpiss eftersom han hade hur mycket katter som helst här. Det blev många vändor till tippen.

Huset är byggt 1908 i schweizerstil med höga proportioner och gott om snickarglädje.

– Det var målarmästare Fredrik Rutberg som byggde huset. Han hade tre barn och lite djur och de livnärde sig på hans måleri. Vi har fått höra att det från början var ett väldigt fint hus och många har stannat till här och tyckt att det är roligt att huset är fint igen.

Sara och Henrik har gjort det mesta själva, utom taket, kopplingarna för vatten och kakelugnsnedmontering som de har lejt för. Kvar från det ursprungliga huset är stommen och ytterpanelen. De har återställt detaljer som fanns i originalhuset. En halv vinge på taket fanns kvar och kunde användas som mall till nya.

Reaktionerna från omgivningen var till en början bitvis starka.

– De fanns nog de som trodde att vi var tokiga och det kan jag ju förstå. Det är inte alla som mäktar med. Vi har bara kört järnet och har gjort allt här.

Sara fortsätter:

– Vi provar och oftast så kan man själv, det värsta jag vet är när någon säger att det inte går. Då frågar jag: Går det inte eller är det mer eller mindre besvärligt?

Noggrannhet är viktigt för Sara som har känsla för detaljer. År av renovering har gett resultat. Entrén är lugn och harmonisk med bröstpanel målad i en ljusgul kulör. Det engelskt röda från ytterdörren går igen i hängare och i ledstången. Färgade glas släpper in ljus i entrén och ett praktiskt kapprum leder in till en stor matsal med ett matbord i mitten.

– Här sitter äter vi flera gånger i veckan, det är ofta Alva och Albin som vill sitta här, säger Sara.

Ljuset kommer från flera håll och utsikten över havet är vilsam och vacker. Mot en av väggarna står en turkisk divan som Sara klädde om under sin tapetserarutbildning i Ljusdal. Hon hittade en dyngsur soffa i en container och hämtade hem den. Efter mycket kärlek har soffan blivit ett med vardagsrummet.

– Det är en kul grej att ha kvar, det tog sin tid att göra den. Den är väldigt annorlunda, säger Sara och viker fram sängen.

Ovanför soffan hänger en tavla på en naken kvinna. Den är målad 1881.

– Barnen tycker att den är jätterolig för att det är en stor stjärt. Det är den första och enda konst jag har köpt. Jag fick köpa den från ett dödsbo i Skatans fiskeläge.

Påfågelsfjädrar som barnen har samlat sticker upp ur en vinkylare och på en rakspegel sitter en liten påfågel. En ståtlig guldspegel sitter på väggen mellan fönstren.

– Den är lite för pampig för min smak. Jag har inte bestämt mig men den kommer nog att åka ut.

Tapeten är från Duros serie Gammalsvenska och heter Nergården.

– Eftersom vi gjorde allt på en och samma gång hade vi förmånen att tänka på all färgsättning och alla rum samtidigt. Tanken är att något från ett rum ska finnas i nästa på något sätt. Kommer man in via hallen så är det gula som kommer igen. Men den gröna färgen i vardagsrummet blev inte bra, så det målade vi om.

Sara är förskollärare och jobbar 50 procent, periodvis jobbar hon i verkstaden på gården som tapetserare. I ett annat hus på gården driver hon butiken Fint & Antikt. Hon håller öppet på somrarna och när det passar. Sara har alltid ett hemmaprojekt på gång och hon gillar att arbeta och få resultat. Logen ska byggas om och sommarrummet ska få dubbeldörrar med glas och nya glaspartier och en trapp ska byggas.

–Jag gillar att göra och hålla på med händerna, att det blir någonting.

Den gamla kammaren har blivit tv-rum och genom altandörrarna kommer man till punschverandan som används året om.

– Det här rummet använder vi ofta och gärna. Det är livgivande och helt fantastiskt sommartid. Barnen brukar äta mellanmål här när de är ute och leker på våren. Men det kan ju förstås bli större, säger Sara och ler.

I köket, har de satt in en gammal vedspis. På den står krispiga tulpaner och planteringar med vårkänsla.

– Jag gör mer vårbuketter än vad jag gör soppa så den där karotten kommer mer till användning där. Min man står för matlagningen.

På övervåningen ligger sovrummen. Dottern Alva är nio år, hennes rum går i cerise och grönt med en storblommig tapet och en härlig loungehörna.

Sjuårige sonen Albin har nyligen fått sitt rum omgjort. Väggarna har målats blå och en spidermantapet och röda hyllor med fyllda med legobyggen visar tydligt vilka intressen han har.

– Albin har fått styra, han ville ha det så här och det är lite kul att det blev något annat.

Badrummet är avlångt och ligger där den gamla klädkammaren tidigare låg. I Henrik och Saras sovrum flödar ljuset. En balkong ska byggas ovanpå punschverandan och altandörrarna är redan på plats.

– Det var här det var hål i taket, här rann det rakt ner. Den här dörrkarmen är väldigt sned och vriden, det får vi leva med.

Vad är du mest nöjd med?

– Det är nog huset i sig, jag gillar byggstilen med breda foder, snickarglädje och högt i tak och planlösningen förstås.

Genom åren har nyfikna människor stannat till och tittat på huset. I början var det många som tvärnitade på Centrumvägen, det var sommargästerna som inte sett huset på ett år.

– Någon tyckte att det var dumt att vi byggde punschverandan på baksidan eftersom de inte kunde se den från vägen, säger Sara och ler.

Sara känner stor kärlek till huset, och just därför vill hon vara noggrann med detaljer. Sexton år har gått sedan de flyttade in i kråkslottet. Huset fått tillbaka sin värdighet och forna glans. Och maken Henrik som var skeptisk till en början är nu en stolt ägare till huset.

– Våra familjer har hjälpt oss med huset på olika sätt. Vi jobbade verkligen stenhårt här ute och deras hjälp har varit värdefull.

